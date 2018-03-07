Главный режиссер театра драмы рассказал о новой награде коллектива и поисках нового руководителя

Главный режиссер Самарского академического театра драмы им. Горького Валерий Гришко рассказал, что 26 марта представители труппы поедут в Москву, где в Театре российской армии им вручат награду от Министерства обороны за спектакль "Завтра была война". Он подчеркнул, что самарский театр - единственный из драматических, удостоился в этом году подобной награды.



Больше месяца прошло с того момента, как не стало генерального директора Самарского театра драмы Вячеслава Гвоздкова. Поэтому всех волнует вопрос - когда будет назначен новый руководитель театра?



- Спешки никакой нет, потому что весь кадровый состав укомплектован, - ответил Валерий Гришко. - Все, что исполнял Вячеслав Алексеевич, распределено между Валерием Мелешиным (был заместителем Гвоздкова - Прим. авт.), который занимается хозяйственными вопросами, и мной - на мне творческая составляющая. Поиском человека, который смог бы возглавить художественную работу театра, мы занимались и при Вячеславе Алексеевиче. Мы пригласили для работы молодого питерского режиссера Михаила Лебедева, ведем переговоры с Денисом Бокурадзе (Руководитель театра-студии "Грань" в Новокуйбышевске - Прим. авт.). Конкретных сроков пока назвать не могу. Все зависит от того, какие люди появятся на горизонте. Главная заслуга Вячеслава Алексеевича в том, что его нет, а работа в театре идет.