Главный дирижер Самарского театра оперы и балета о премьерах сезона

- Главным критерием оценки может служить то, как зрители принимают этот спектакль, сколько у нас уже заявок на то, чтобы он чаще появлялся на сцене. Если говорить о моем личном восприятии, мне кажется, что это очень интересная авторская работа режиссера Георгия Исаакяна, художника Елены Соловьевой. Спектакль заставляет подумать о том, что хотел сказать постановщик, поискать ключи к тем загадкам, которые он там зашифровал. Это всегда интереснее и сложнее, чем просто показать красивую историю.Знаю, что впечатления от спектакля неоднозначные, и мне было бы интересно спросить у тех людей, которые не приняли спектакль: чего они ожидали? Простого пересказа истории, которая есть в партитуре и клавире? Этот этап уже пройден, самарская публика очень пытливая, она растет вместе с репертуаром театра.Тандем Георгия Исаакяна и дирижера Александра Анисимова, который сложился уже давно, - большая удача для самарского театра. В случае с «Кармен» - эт еще один успех.- В данном случае Георгий Георгиевич не перешел ту грань, когда музыка об одном, а на сцене совершенно другое действие. Идеи постановщика воплощены убедительно и последовательно.- Мы уже проработали вместе целый сезон, впервые - на октябрьском фестивале балета имени Аллы Шелест. Сразу стало понятно, что это человек энциклопедических знаний, который прекрасно понимает, ради чего он пришел к нам. С ним приятно работать, и у него можно многому научиться.«Эсмеральда» - моя вторая большая балетная работа в самарском театре после «Ромео и Джульетты». Публика приняла премьеру положительно, у нас получилась добрая история со счастливым финалом. Я еще по «Сказке о царе Салтане» знаю, как зрители любят хеппи-энды, которых крайне мало в мировом оперном и балетном репертуаре.У нас было мало времени, приходилось по часу выкраивать для репетиций «Эсмеральды». Первая половина сезона - это, без преувеличения, каторжный труд: много спектаклей, формирование дирижерской команды. Нужно было много дирижировать самому, заниматься административной работой. Но нам удалось успешно провести балетный фестиваль, сделать программу «Grand pas Петипа». Это интересная модель, которую Юрий Петрович принес в наш театр - небольшие номера из балетов в виде дивертисмента, которые можно заменять, добавлять. Он позиционирует себя как специалист по балетному наследию, откуда извлекает на светразличные сокровища для зрителей. Юрий Петрович умеет виртуозно их перетасовать, что все время держит в напряжении, не допускает эмоциональных спадов.- На ноябрь мы запланировали фестиваль Пуччини, посвященный его юбилею. Он будет состоять из четырех спектаклей и гала-концерта. Откроем фестиваль премьерой. В первом действии будет одноактная опера «Джанни Скикки», во втором - сцены из «Богемы» в полуконцертном исполнении, основные «хиты» этого спектакля.- Самое главное - я очень люблю эту оперу. Многократно ее дирижировал. Считаю эту музыку искрометной. Совсем другой Пуччини, чем тот, к которому привык самарский зритель. Кроме того, это попытка показать Самаре что-то новое. К тому же опера очень хорошо расходится на наш состав. Это очень важно. Если вы посмотрите на «Кармен», фактически пришлось всех главных персонажей приглашать со стороны. Сейчас у нас есть Кармен - Татьяна Ларина, и то, что ей эта партия по голосу, она нас убедила уже на премьере. Еще один аргумент «за» - в «Джанни Скикки» много ансамблей, которые очень полезны для певцов. Петь в ансамбле, слаженно и чутко, - отдельное мастерство. К тому же опера очень динамичная. По этому критерию ее можно сравнить с «Севильским цирюльником».- Сейчас мы ведем переговоры с молодой командой постановщиков. Режиссер Надежда Бахшиева только что окончила ГИТИС и поставила у Георгия Исаакяна (в Московском государственном академическом детском музыкальном театре имени Наталии Сац. - Прим. авт.) спектакль «Гензель и Гретель». Художником выступит молодой специалист Василиса Кутузова. Средства для постановки будем изыскивать из своих ресурсов. Если не находить возможность меньшими средствами больше показывать, это приведет к полной остановке. Нельзя просто сидеть и ждать.- Она запланирована на начало декабря. Ставить спектакль будет наш дирижер Андрей Данилов, хореограф-постановщик - Генрих Майоров. Это очень известный балет, хореография сохранилась с 1974 года. У нас будет отличаться оформление - художником выступит Дмитрий Чербаджи, который работал над «Эсмеральдой».Еще одно интересное событие будущего сезона - спонсорский проект, который я давно хотел осуществить в Самарском театре. Долгие переговоры окончились серьезным предложением из Санкт-Петербурга поставить у нас современный балет. Это будет мировая премьера под названием «Три маски короля» композитора Михаила Крылова, состоится она в феврале. Балетмейстером выступит Юрий Смекалов - один из самых востребованных и талантливых молодых хореографов. Он солист Мариинского театра и при этом ставит спектакли по всему миру. Художник - Вячеслав Окунев. Команда очень солидная. Спонсором выступит известный петербургский меценат.- Идея родилась у меня во время прослушиваний для отбора артистов в наш театр. Ребята из Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Саратова зачастую выигрывают у местных, просто потому, что в этих городах есть консерватории. Для исполнителя важен весь комплекс. Не только голос, но и сценический опыт, который можно получить только в полноценной оперной студии при консерватории. В результате мы по итогам конкурса часто берем в труппу приезжих ребят. В свою очередь, иногородние солисты часто не планируют оставаться в Самаре. Они хотят набраться опыта и вернуться домой или отправиться покорять столицы. В итоге это не решает кадровый вопрос для Самарского театра.Мы провели конкурсный отбор в первую молодежную оперную программу при Самарском театре оперы и балета для всех желающих, вне зависимости от образования и наличия дипломов. Предпочтение отдавал местным кадрам. На первом этапе отбирали видеозаписи, потом - три дня прослушиваний. В результате определились с пятью счастливчиками, которые попробуют доказать за два года, на которые рассчитана программа, что они достойны работать в театре. А одного - Степана Волкова, баса, мы сразу пригласили в труппу, проведя дополнительное прослушивание с оркестром.В течение двух лет победители конкурса будут два-три раза в неделю заниматься с режиссерами, хореографами, дирижерами и концертмейстерами. У каждого - свой персональный наставник. Будут они участвовать и в наших спектаклях. Первый год - в небольших ролях, потом - в более значительных. Если все получится, в конце второго года мы сделаем небольшой спектакль силами «молодежки» на малой сцене театра.