Главное за неделю в Самаре
Самые заметные новости недели с 4 по 9 июня, по версии sgpress.ru.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
9 июня 2018
56
9 июня 2018
292
9 июня 2018
199
9 июня 2018
310
9 июня 2018 , 18:05
56
Заявки подали свыше 12 тысяч человек. Конкурс составил шесть человек на место.
9 июня 2018 , 16:32
292
У него отсутствовали документы на хищное животное, а сама рысь осенью прошлого года сбежала из...
9 июня 2018 , 13:31
199
Самые заметные новости недели с 4 по 9 июня, по версии sgpress.ru . ...
9 июня 2018 , 15:14
136
Новый график начал действовать с субботы, 9 июня.
9 июня 2018 , 12:29
213
На тротуары уложили плитку, рядом установили новые фонари.
9 июня 2018 , 12:27
173
В 2018 году ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») начнет поэтапное внедрение в сферу...
9 июня 2018 , 17:29
115
Киноленты представят на суд зрителей 20 июня, накануне игры между сборной с "зеленого...
9 июня 2018 , 12:16
310
Демонтаж конструкций начался в субботу, 9 июня.
9 июня 2018 , 11:29
227
Главная новость межсезонья - ветеран «Крыльев Советов» Иван Таранов после...
9 июня 2018 , 11:07
193
В пресс-центре «СГ» состоялась встреча, посвященная открытию в Самарском отделении...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2 июня 2018
7039
8
Региональные власти составили рейтинг управляющих компаний, занятых в сфере...
16 мая 2018
5399
В среду, 16 мая, на новом самарском стадионе прошла игра ПФЛ.
11 мая 2018
4142
Речь идет про участок от улицы Стара-Загоры до Московского шоссе.
28 мая 2018
2458
3
Министерство экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области подготовило проект...
27 мая 2018
2335
1
Он состоялся в воскресенье, 27 мая, в Струковском саду, отремонтированном по президентскому...
9 июня 2018
136
Новый график начал действовать с субботы, 9 июня.
11 мая 2018
502
Проект разработали в Самарском государственном университете путей сообщения.
11 мая 2018
673
Новый график движения начал действовать в пятницу, 11 мая.
11 мая 2018
553
Как далеко может зайти цифровизация современного общества, и какими последствиями это нам...
11 мая 2018
593
Схему движения маршрута изменили с пятницы, 11 мая.