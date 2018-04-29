Главное за неделю в Самаре
Самые заметные новости недели с 23 по 27 апреля, по версии sgpress.ru.
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Последнее из раздела Лента новостей
29 апреля 2018
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29 апреля 2018
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29 апреля 2018 , 14:03
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Самые заметные новости недели с 23 по 27 апреля, по версии sgpress.ru.
29 апреля 2018 , 12:50
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В воскресенье, 6 мая, «Крылья Советов» встретятся с краснодарской...
29 апреля 2018 , 11:15
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"Крылья" обыграли "Факел" в присутствии 15 тысяч зрителей
28 апреля 2018 , 20:16
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Наша команда обыграла воронежский «Факел».
28 апреля 2018 , 18:05
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Сегодня здесь сразятся «Крылья Советов» и воронежский «Факел».
28 апреля 2018 , 17:07
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Ограничение начнёт действовать во вторник, 1 мая, с 8:00 до 14:00.
28 апреля 2018 , 15:52
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В субботу, 28 апреля, состоится первый тестовый матч на стадионе. «Крылья Советов»...
28 апреля 2018 , 13:33
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По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС» в ближайшие 2-4 часа ожидаются...
28 апреля 2018 , 12:43
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Двадцатый век причудливо разметал людей по свету. Революции и две мировые войны заставили многих...
28 апреля 2018 , 14:01
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В конце апреля во всем мире отмечается неделя иммунизации. Самарские специалисты рассказали о...
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17 апреля 2018
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В Самаре продолжается работа по ликвидации самовольных построек.
19 апреля 2018
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Как будет организовано движение транспорта в районе площади Куйбышева, где расположится фан-зона...
3 апреля 2018
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С начала 2017 года в Самаре произошло более 500 ДТП, в которых погибли или пострадали люди....
16 апреля 2018
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На поле стадиона уложили газон. Как это было
19 апреля 2018
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Елена Лапушкина дала свое первое интервью в статусе главы города. «Самарская газета»...
2 апреля 2018
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Работы выполнят компании «НПФ «XXI век» и «Автодоринжиниринг».
19 апреля 2018
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О том, зачем он прибыл в Самару и какие прогнозы дает на предстоящие матчи, - в...
2 апреля 2018
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Как зарегистрироваться на бирже труда и получать пособие.
30 марта 2018
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Их демонтируют в апреле.
2 апреля 2018
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Всего их будет восемь.