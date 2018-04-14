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Главное за неделю в Самаре

Самые заметные новости недели с 9 по 13 апреля, по версии sgpress.ru.  
Дата: 13 апреля 2018 , 20:52
241
Автор текста: Ксения Кармазина
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Лента новостей
13 апреля 2018 , 20:52
241
 
Главное за неделю в Самаре
Самые заметные новости недели с 9 по 13 апреля, по версии sgpress.ru.  
13 апреля 2018 , 20:18
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