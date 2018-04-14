Главное за неделю в Самаре
Самые заметные новости недели с 9 по 13 апреля, по версии sgpress.ru.
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Последнее из раздела Лента новостей
13 апреля 2018
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13 апреля 2018
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13 апреля 2018
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13 апреля 2018
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13 апреля 2018 , 20:52
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Самые заметные новости недели с 9 по 13 апреля, по версии sgpress.ru.
13 апреля 2018 , 20:18
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Глава Самары Елена Лапушкина встретилась с жителями поселка Рубежный. На встрече обсуждались...
13 апреля 2018 , 20:06
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Правительственная комиссия по транспорту одобрила финансирование строительства "Центральной" от Ракиты до обводной
Заседание комиссии прошло в пятницу, 13 апреля. В нем приняла участие делегация Самарской области.
13 апреля 2018 , 16:55
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При обыске в квартире одного из задержанных обнаружили более 80 млн рублей, огнестрельное...
13 апреля 2018 , 16:25
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В них работали граждане России, Китая, Молдовы и Украины.
13 апреля 2018 , 15:04
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Он появится у Софийского собора.
13 апреля 2018 , 13:42
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Объект культурного наследия, где учились в 1882-1889 годах революционер Глеб Кржижановский и в...
13 апреля 2018 , 12:57
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В последнее время мы наблюдаем большой интерес у киноделов к поп-культуре 80-90х, так называемую...
13 апреля 2018 , 12:42
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20 апреля в 15:00 в фойе Самарского академического театра драмы состоится торжественное...
13 апреля 2018 , 11:47
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Аналитическое агентство "ТурСтат" составило рейтинг самых интересных культурных...
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20 марта 2018
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Ремонт пройдет в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные...
15 марта 2018
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Об этом сообщил врио губернатора Дмитрий Азаров во время прямого эфира на телеканале...
27 марта 2018
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Жители оставляют на улицах игрушки и цветы в память о детях, погибших при пожаре в ТЦ...
28 марта 2018
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Подозрительный предмет обнаружен в районе бывшего ДК «Современник».
19 марта 2018
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Авария произошла в понедельник, 19 марта, в 10:20 в Красноярском районе.
26 марта 2018
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С 1 апреля поезд № 6302/6301 по рабочим дням будет ходить от станции Пятилетка (отпр. 4.50) до...
2 апреля 2018
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Работы выполнят компании «НПФ «XXI век» и «Автодоринжиниринг».
2 апреля 2018
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Как зарегистрироваться на бирже труда и получать пособие.
15 марта 2018
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Не верьте тому, кто скажет, что фотография - это фиксация действительности. Каждая работа - это...
15 марта 2018
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Капитан торгового судна сингапурской пароходной компании Алексей Будин недавно вернулся из...