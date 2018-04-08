Главное за неделю в Самаре
Самые заметные новости недели, со 2 по 8 апреля, по версии sgpress.ru.
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Последнее из раздела Лента новостей
8 апреля 2018
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7 апреля 2018
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8 апреля 2018 , 17:57
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Чтобы стать стюардом, нужно до 13 апреля зарегистрироваться на сайте якоманда.рф...
8 апреля 2018 , 14:34
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8 апреля 2018 , 15:46
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Продолжаем проект, который рассказывает о повседневной жизни XIX-XX веков.
8 апреля 2018 , 10:37
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Студенты перевоплотились в жителей других стран.
8 апреля 2018 , 10:16
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А еще два года назад Эльвира Новикова работала риелтором, этой работе она посвятила 16 лет....
7 апреля 2018 , 20:15
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Состоялось открытие художественного проекта «Кухня» (6+).
7 апреля 2018 , 15:22
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Как устроена работа травматологического пункта, какие специалисты в нем трудятся и какую помощь...
7 апреля 2018 , 11:18
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Теперь, когда в городе наконец установилась весенняя погода, можно видеть большое скопление...
7 апреля 2018 , 10:49
349
В пятницу, 6 апреля, глава Самары Елена Лапушкина побывала в знаковых местах города, которые...
6 апреля 2018 , 17:13
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На них будут указывать имена владельцев
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20 марта 2018
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Ремонт пройдет в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные...
15 марта 2018
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Об этом сообщил врио губернатора Дмитрий Азаров во время прямого эфира на телеканале...
28 марта 2018
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Подозрительный предмет обнаружен в районе бывшего ДК «Современник».
27 марта 2018
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Жители оставляют на улицах игрушки и цветы в память о детях, погибших при пожаре в ТЦ...
19 марта 2018
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Авария произошла в понедельник, 19 марта, в 10:20 в Красноярском районе.
26 марта 2018
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С 1 апреля поезд № 6302/6301 по рабочим дням будет ходить от станции Пятилетка (отпр. 4.50) до...
2 апреля 2018
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Работы выполнят компании «НПФ «XXI век» и «Автодоринжиниринг».
10 марта 2018
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Чего только ни делают самарские женщины - любительницы создавать красоту своими руками!
10 марта 2018
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Пять лет назад известный самарский художник-карикатурист и любитель футбола Юрий Воскобойников...
10 марта 2018
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6 марта состоялась церемония награждения победителей и лауреатов конкурса «Лидер...