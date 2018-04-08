08 апреля 2018 года,
20:46
$ 57.83    70.71   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
Самарские усадьбы: время возрождения
Исторические версии
ЧМ-2018
Самарский характер
Куйбышев - запасная столица
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Лента новостей/

Главное за неделю в Самаре

Самые заметные новости недели, со 2 по 8 апреля, по версии sgpress.ru. 
Дата: 8 апреля 2018 , 14:34
235
Автор текста: Ксения Кармазина
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Лента новостей
В Самаре завершается набор стюардов на Чемпионат мира по футболу
8 апреля 2018
306
В Самаре завершается набор стюардов на Чемпионат мира по футболу
Приключения мещанина в Самаре. Про рекрутскую повинность
8 апреля 2018
240
Приключения мещанина в Самаре. Про рекрутскую повинность
Главное за неделю в Самаре
8 апреля 2018
235
 
Главное за неделю в Самаре
В Самаре открылась выставка «#лицагорода»
8 апреля 2018
216
В Самаре открылась выставка «#лицагорода»
Самарский декоратор Эльвира Новикова создала фотостудию в стиле винтаж
8 апреля 2018
352
Самарский декоратор Эльвира Новикова создала фотостудию в стиле винтаж
В галерее
7 апреля 2018
506
В галерее "Новое пространство" показывают, как создают книги
Один день из жизни травмпункта
7 апреля 2018
429
Один день из жизни травмпункта
Городские службы откачивают воду на проблемных участках в Зубчаниновке
7 апреля 2018
377
1
Городские службы откачивают воду на проблемных участках в Зубчаниновке
Фонтан у Ладьи испытают 20 апреля
7 апреля 2018
349
Фонтан у Ладьи испытают 20 апреля
Лента новостей
8 апреля 2018 , 17:57
306
В Самаре завершается набор стюардов на Чемпионат мира по футболу
  Чтобы стать стюардом, нужно до 13 апреля зарегистрироваться на сайте якоманда.рф...
8 апреля 2018 , 14:34
235
 
Главное за неделю в Самаре
 
8 апреля 2018 , 15:46
240
Приключения мещанина в Самаре. Про рекрутскую повинность
Продолжаем проект, который рассказывает о повседневной жизни XIX-XX веков.
8 апреля 2018 , 10:37
216
В Самаре открылась выставка «#лицагорода»
Студенты перевоплотились в жителей других стран.
8 апреля 2018 , 10:16
352
Самарский декоратор Эльвира Новикова создала фотостудию в стиле винтаж
А еще два года назад Эльвира Новикова работала риелтором, этой работе она посвятила 16 лет....
7 апреля 2018 , 20:15
506
В галерее "Новое пространство" показывают, как создают книги
Состоялось открытие художественного проекта «Кухня» (6+).
7 апреля 2018 , 15:22
429
Один день из жизни травмпункта
Как устроена работа травматологического пункта, какие специалисты в нем трудятся и какую помощь...
7 апреля 2018 , 11:18
377
Городские службы откачивают воду на проблемных участках в Зубчаниновке
Теперь, когда в городе наконец установилась весенняя погода, можно видеть большое скопление...
7 апреля 2018 , 10:49
349
Фонтан у Ладьи испытают 20 апреля
В пятницу, 6 апреля, глава Самары Елена Лапушкина побывала в знаковых местах города, которые...
6 апреля 2018 , 17:13
395
Представлен дизайн билетов на ЧМ-2018
На них будут указывать имена владельцев
Все новости
Календарь
Апрель  2018
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Выбор читателей
Выбор редакции
В Самаре в этом году отремонтируют около 40 участков дорог. Список
20 марта 2018
3235
1
В Самаре в этом году отремонтируют около 40 участков дорог. Список
Ремонт пройдет в рамках приоритетного федерального проекта «Безопасные и качественные...
15 марта 2018
1927
В Самарской области достроят кардиологический центр
Об этом сообщил врио губернатора Дмитрий Азаров во время прямого эфира на телеканале...
28 марта 2018
1782
В Самаре перекрыто движение по Ново-Садовой из-за бесхозной сумки
Подозрительный предмет обнаружен в районе бывшего ДК «Современник».  
В Самаре появились места памяти жертв трагедии в Кемерово
27 марта 2018
1778
В Самаре появились места памяти жертв трагедии в Кемерово
Жители оставляют на улицах игрушки и цветы в память о детях, погибших при пожаре в ТЦ...
В Самарской области столкнулись четыре машины, погиб мужчина
19 марта 2018
1597
В Самарской области столкнулись четыре машины, погиб мужчина
Авария произошла в понедельник, 19 марта, в 10:20 в Красноярском районе.
В апреле изменится расписание движения электричек из Самары до Жигулевского Моря
26 марта 2018
729
В апреле изменится расписание движения электричек из Самары до Жигулевского Моря
С 1 апреля поезд № 6302/6301 по рабочим дням будет ходить от станции Пятилетка (отпр. 4.50) до...
В Самаре в 2018 году картами отремонтируют 38 участков дорог. Список улиц
2 апреля 2018
590
1
В Самаре в 2018 году картами отремонтируют 38 участков дорог. Список улиц
Работы выполнят компании «НПФ «XXI век» и «Автодоринжиниринг».
Как самарский флорист украшает интерьер гигантскими цветами
10 марта 2018
896
Как самарский флорист украшает интерьер гигантскими цветами
Чего только ни делают самарские женщины - любительницы создавать красоту своими руками!
В самарском Доме журналиста открылась выставка к ЧМ-2018
10 марта 2018
634
В самарском Доме журналиста открылась выставка к ЧМ-2018
Пять лет назад известный самарский художник-карикатурист и любитель футбола Юрий Воскобойников...
В Самаре выбрали лучших педагогов
10 марта 2018
859
В Самаре выбрали лучших педагогов
6 марта состоялась церемония награждения победителей и лауреатов конкурса «Лидер...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.