Главное за неделю в Самаре
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Последнее из раздела Лента новостей
2 февраля 2018
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2 февраля 2018
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2 февраля 2018
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2 февраля 2018
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2 февраля 2018
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2 февраля 2018 , 17:23
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2 февраля 2018 , 16:54
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В конце декабря 2017 года ГКУ Самарской области «Безопасный регион», созданное при...
2 февраля 2018 , 16:01
214
В пятницу, 2 февраля, в самарском зоопарке отпраздновали День сурка. Причем главные...
2 февраля 2018 , 15:56
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Действие клипа новосибирского скрипичного коллектива Silenzium разворачивается в цехах...
2 февраля 2018 , 15:55
254
В ночь с пятницы на субботу, 3 февраля, сотрудники «Самарских коммунальных систем»...
2 февраля 2018 , 14:20
147
На эти цели из средств бюджетного учреждения выделят 24,9 млн рублей.
2 февраля 2018 , 14:12
249
Речь идет о поликлинике Самарской областной клинической больницы №2 на улице Льва Толстого, 59 и...
2 февраля 2018 , 13:33
192
Авария произошла в пятницу, 2 февраля, в 7:20 на Обводной дороге Самары.
2 февраля 2018 , 11:44
253
Выходные в Самаре: идем на выставку оживших полотен эпохи Ренессанс, смотрим спектакль-исповедь и катаемся на «ватрушках» вместе с «Крыльями Советов»
Наступили первые выходные февраля, и мы советуем не упустить возможность провести их весело и...
2 февраля 2018 , 11:40
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Это одно из поручений, которые были даны администрации города на заседании штаба регионального...
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8 января 2018
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После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
6 января 2018
3092
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
4 января 2018
3028
1
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
27 января 2018
2339
ДТП произошло в пятницу, 26 января, примерно в 20:30.
5 января 2018
2108
В июле все сладкоежки мира отмечают День шоколада. В честь этого вкусного праздника...
8 января 2018
3363
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
6 января 2018
3092
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
4 января 2018
3028
1
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
5 января 2018
2108
В июле все сладкоежки мира отмечают День шоколада. В честь этого вкусного праздника...
5 января 2018
1912
Читаем полезные советы и учим играть чадо на новогодних каникулах.