Главное за неделю в Самаре
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Последнее из раздела Лента новостей
12 января 2018
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12 января 2018
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12 января 2018
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12 января 2018 , 16:58
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С 26 декабря 2017 года по 8 января 2018 года на площади Куйбышева в Самаре состоялись массовые...
12 января 2018 , 16:48
157
Это произошло на Новый год, 31 декабря. Ее запустили после реконструкции.
12 января 2018 , 16:38
153
Сейчас на пересечении Московского шоссе и проспекта Кирова завершают работы по монтажу...
12 января 2018 , 16:35
127
Этот праздник впервые пройдет в воскресенье, 21 января, в рамках Всемирного дня снега World Snow...
12 января 2018 , 16:35
192
По сведениям синоптиков, в ночь с пятницы на субботу, 13 января, в городе ударит мороз до минус...
12 января 2018 , 15:55
197
Директорам школ рекомендовали не проводить выпускные за день до матчей ЧМ-2018 в Самаре и в сами...
12 января 2018 , 15:10
172
Напомним , одноименная благотворительная акция стартовала 13 декабря минувшего года в...
12 января 2018 , 14:47
212
12 января 2018 , 14:40
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Как ранее писал sgpress.ru, в четверг, 11 января, в полицию поступило сообщение об обнаружении...
12 января 2018 , 13:47
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Новый киногод начался с премьеры биографического мюзикла «Величайший шоумен».
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30 декабря 2017
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"Исповедь" бывшей жительницы Самары Екатерины Комаревцевой, в которой она объясняет,...
26 декабря 2017
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Минувшей весной был утвержден новый состав Совета при Президенте Российской Федерации по...
8 января 2018
2752
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
4 января 2018
2408
1
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
6 января 2018
2407
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
8 января 2018
2752
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
6 января 2018
2407
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
4 января 2018
2408
1
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
25 декабря 2017
1047
В ночь на 1 января в Самаре продлят работу автобусов, троллейбусов и трамваев. Задействуют 58...
25 декабря 2017
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Также в ночь с 31 декабря на 1 января будут работать сотрудники частных охранных организаций.