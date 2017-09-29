Главное за неделю в Самаре
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Последнее из раздела Лента новостей
29 сентября 2017
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29 сентября 2017 , 21:28
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В основном болеют дети от трех до 14 лет.
29 сентября 2017 , 21:11
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В пятницу, 29 сентября, в Пензе под председательством Михаила Бабича прошло заседание...
29 сентября 2017 , 21:07
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С 30 сентября по 14 октября в областной столице на базе Самарского технического университета...
29 сентября 2017 , 18:28
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29 сентября 2017 , 17:31
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Схема движения меняется со вторника, 3 октября
29 сентября 2017 , 17:15
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С субботы, 30 сентября, начнется подключение к теплу жилых домов на территории Самары....
29 сентября 2017 , 16:39
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Гулять стало прохладно, и многим хочется провести выходные в тепле. Дома сидеть не советуем...
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4 сентября 2017
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До 1 октября этого года будет закрыто движение транспорта по улице Гагарина в районе примыкания...
22 сентября 2017
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С 1 по 21 октября в Самарской государственной филармонии пройдет фестиваль искусств...
25 сентября 2017
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Временно исполняющим обязанности губернатора Самарской области назначен Дмитрий Азаров.
4 сентября 2017
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Здесь будут работать пять разных площадок
4 сентября 2017
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Во вторник, 5 сентября, по отремонтированной улице Дыбенко начнет ходить общественный транспорт....
31 августа 2017
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В среду, 30 августа, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание на трех знаковых...
31 августа 2017
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«Любовь - это такая игра, в которой выигравшему достается смерть», - научил нас Атос...
31 августа 2017
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В этот раз экспедиция отправляется на запад Самарской области.