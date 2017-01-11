Глава самарского облизбиркома Вадим Михеев вошел в первый состав нового Совета

Основной задачей этого консультативного органа станет изучение и обобщение практики подготовки и проведения выборов и референдумов, выработка предложений и рекомендаций по вопросам их проведения.Как сообщает пресс-служба облизбиркома, руководить данной структурой будет председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.