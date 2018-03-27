Глава регионального ГУ МЧС: «Самарские торговые центры готовы к внештатным ситуациям»

В понедельник, 26 марта, все крупные торговые центры Самары проверили на соблюдение правил пожарной безопасности в связи с трагедией, которая произошла в Кемерово. Во время пожара в ТЦ "Зимняя вишня" погибли более 60 человек, большая часть которых - дети.Как сообщил начальник ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко, в регионе 141 торговый объект площадью более трех тысяч квадратных метров. В 2017 году в них провели 12 проверок, одна из которых была плановая. Две ревизии прошли в 2018 году. Во время проверок выявили 83 нарушения. Трем руководителям выписали штрафы. Материалы проверок были направлены в прокуратуру.- Внимание уделили специальным техническим условиям, материалам отделки помещений и действиям персонала в нештатной ситуации. Также специалисты проверили исправность противопожарных систем, - уточнил Олег Бойко.По его словам, по результатам последних проверок можно сделать вывод, что все самарские торговые центры готовы к внештатным ситуациям. В ГУ МЧС по Самарской области создали рабочую группу, которая проверяет информацию и жалобы жителей города в социальных сетях.