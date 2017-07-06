Глава региона примет участие в программе «Главная тема»

Николай Меркушкин ответит на вопросы, касающиеся масштабных дорожных работ, реализации крупных инфраструктурных проектов в регионе¸ а также о реконструкции знаковых мест Самары. Отдельный блок программы будет посвящен реформе местного самоуправления и роли общественных советов микрорайонов в жизни Самары.Интервью выйдет в эфир сегодняв четверг, 6 июля, на телеканалах:«Россия 24» в 19.00«Губерния» в 19.20«Скат» в 19.00 – 1 часть«Ваз ТВ – Домашний» и «Тольятти 24» в 19.00В пятницу, 7 июля, на телеканалах:«Скат» в 19.00 – 2 часть«Терра» в 17.00«ГИС» в 20.30