Глава города Елена Лапушкина: «Водоснабжение города — не лучшая тема для шуток»

Представители организации выступили с шуточным призывом экономить воду – принимать душ вдвоём. Однако юмор оценили не все. Некоторые СМИ отнеслись к сообщению серьёзно, выпустив новости о том, что в Самаре не хватает воды. Сегодня сложившуюся ситуацию обсуждали на совещании при главе города Елене Лапушкиной.- Эта информация была неоднозначно воспринята средствами массовой информации, - сказала Глава города. – Шутить на тему водоснабжения в период такого масштабного события, когда столько внимания приковано к Самаре и всей стране, было крайне неосмотрительно. Попрошу вас впредь внимательнее быть в подобных вопросах.Стоит заметить, что несмотря на жару перебоев с водоснабжением удалось избежать. «Всё оборудование «РКС-Самара» работает без перебоев и стабильно справляется с нагрузкой», - уточнили представители компании.