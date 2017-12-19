Глава администрации Железнодорожного района Елена Лапушкина подала заявку на участие в конкурсе по выбору мэра Самары

На кресло главы города претендуют уже 33 человека. К вечеру пятницы, 15 декабря, еще три участника подали документы в комиссию по выбору мэра. Ими стали инженер – химик лаборатории ООО «Самарский инженерно-технический центр» Иван Синьков, заместитель директора департамента правового обеспечения и контроля министерства РФ по развитию Дальнего Востока (Москва) Дмитрий Яковенко и безработный Владимир Кулагин.

Ранее в этот же день заявки подали гендиректор ООО ЭкоСтройРесурс» Константин Ряднов, научный сотрудник ГБУК «Агентство по сохранению историко-культурного наследия Самарской области» Алексей Барковский, коммерческий директор ООО «Северная крепость» Александр Мальцев, директор ООО «ТК Меридиан» Олег Потапов и испытатель деталей и приборов АО «Ракетно-космический центр «Прогресс» Алексей Котков.

Ранее заявки подали советник директора ООО «Управляющая компания ОЭК» Антон Алимов и индивидуальный предприниматель Николай Жауров.

Вечером в четверг, 14 декабря, заявки подали инженер-конструктор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Чиндин, одновременно входящий в Совет районных депутатов Промышленного района Самары, профессор Самарского университета Всеволод Колпаков, директор ООО «Аврора» Вадим Букатин и логист-водитель Николай Мельник. Ранее sgpress.ru сообщал о том, что еще одну заявку подала пенсионерка Елена Черезова.

Также в числе претендентов сотрудник предприятия «Центр технической инвентаризации» Константин Гусев, руководитель отдела развития бизнеса в регионах ООО «Профессиональная система продаж» Вадим Киреев, безработный ветеран МВД Виталий Копылов, слесарь-сборщик ракетных двигателей ПАО «Кузнецов» Валентин Сульянов, а также заместитель директора ООО «Институт технологии и развития» , Екатерина Бородай, экс-издатель журнала «СМР.Собака.ru», профессор Самарской государственной областной академии Наяновой и депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев, безработный Сергей Власов, гендиректор ООО «Зеленый мир» Алексей Макеев, менеджер ООО «Элвис-АКом» Константин Горлов, финансовый директор АО «Торговый Дом «СамараСнабПодшипник» Людмила Голованова и директор ООС Центр общественного самоуправления «Чистый город» Виктор Русин, замдиректора ООО «Буги Про» Алексей Ягунов.

Еще раньше документы в комиссию подали начальник отделения Куйбышевского регионального отделения Центра контрольно-ревизионной деятельности структурного подразделения АО «Федеральная пассажирская компания» Владимир Григорьев, директор строительной компании «ЭнергоСервисСтрой» Валерий Самарцев и директор ООО «Ксалекс» Александр Ключников.

Документы для участия в конкурсе принимают с 20 ноября по 18 декабря включительно по адресу: улица Куйбышева, 124 (по будням - с 10 до 17). Итоговое заседание конкурсной комиссии состоится 20 декабря, а если потребуется, то и 21, и 22 декабря. Тогда и станет известно имя нового главы Самары.