Глава администрации Куйбышевского района проехал на электричке по поручению Олега Фурсова

Напомним, на прошлой неделе на очередном совещании в городской администрации глава Самары Олег Фурсов поручил главе администрации Куйбышевского района Александру Моргуну лично промониторить ситуацию в электричках, которые следуют из Куйбышевского района на станцию «Самара».Для проверки было выбрано утреннее время. Во вторник, 25 апреля, Александр Моргун проехал на двух электричках: «Сызрань-Мирная» и «Новокуйбышевск-Самара».Первый состав был укомплектован восьмью вагонами. Свободных мест, согласно отчету Александра Моргуна, для сидения не было. Во втором электропоезде с четырьмя вагонами были свободные места.Помимо этого, во время этой поездки был выявлен недостаток на станции «Соцгород» - был затруднен подход к месту посадки пассажиров. Александр Моргун пообещал, что в ближайшее время дорожку отсыпят асфальтной крошкой.