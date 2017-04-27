Глава Самары утвердил среднюю стоимость квадратного метра жилья в Самаре

Средняя стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на первый квартал 2017 года была утверждена в размере 34283 рубля. Данная величина применяется для расчета размера социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы. Также она применяется для определения стоимости приобретения жилья для нуждающихся по договорам социального найма.

Постановление вступило в силу и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.