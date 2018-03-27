Глава Самары поручила проверить безопасность торговых центров
В понедельник, 26 марта, еженедельное оперативное совещание в городской администрации началось с минуты молчания. Его участники почтили память погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Трагедия произошла в воскресенье, 25 марта.
Мэр Елена Лапушкина поручила направить в ТЦ Самары обращение о проведении в них дополнительных проверок пожарной безопасности.
- Особое внимание необходимо уделить доступности пожарных выходов, инструктажу персонала на случай непредвиденных ситуаций. Также нужно взять на тщательный контроль обеспечение безопасности школьников во время весенних каникул, - подчеркнула она.
Кроме того, глава Самары выразила соболезнования главе Кемеровской области в связи с пожаром в торговом центре:
- От лица жителей Самары, от себя лично выражаю глубокие соболезнования вам, родным и близким погибших в этой страшной катастрофе.
С острой болью в сердце каждый из нас воспринял известие о случившейся трагедии. Горечь невосполнимой утраты сегодня разделяют жители всей Самары, всей страны.
Примите слова нашей всемерной поддержки в этот тяжелый день. Вместе с вами надеемся на благополучное выздоровление пострадавших. И искренне скорбим о погибших, среди которых - и это безмерно горько осознавать - оказались дети.
Этот страшнейший пожар для многих послужил горьким уроком. Я уверена, что причины произошедшего будут установлены и впредь подобные трагедии не повторятся.
Мэр Елена Лапушкина поручила направить в ТЦ Самары обращение о проведении в них дополнительных проверок пожарной безопасности.
- Особое внимание необходимо уделить доступности пожарных выходов, инструктажу персонала на случай непредвиденных ситуаций. Также нужно взять на тщательный контроль обеспечение безопасности школьников во время весенних каникул, - подчеркнула она.
Кроме того, глава Самары выразила соболезнования главе Кемеровской области в связи с пожаром в торговом центре:
- От лица жителей Самары, от себя лично выражаю глубокие соболезнования вам, родным и близким погибших в этой страшной катастрофе.
С острой болью в сердце каждый из нас воспринял известие о случившейся трагедии. Горечь невосполнимой утраты сегодня разделяют жители всей Самары, всей страны.
Примите слова нашей всемерной поддержки в этот тяжелый день. Вместе с вами надеемся на благополучное выздоровление пострадавших. И искренне скорбим о погибших, среди которых - и это безмерно горько осознавать - оказались дети.
Этот страшнейший пожар для многих послужил горьким уроком. Я уверена, что причины произошедшего будут установлены и впредь подобные трагедии не повторятся.
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