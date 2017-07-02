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Глава Самары Олег Фурсов выразил соболезнования в связи с автомобильной аварией в Татарстане

В ночь с субботы, 1июля, на воскресенье, 2 июля, приблизительно в 0:40, на 52 км трассы «Альметьевск-Заинск» автобус «Самара-Ижевск» загорелся после столкновения с бензовозом. Погибли 13 пассажиров.

Глава Самары Олег Фурсов выразил соболезнования родным и близким погибших в автомобильной аварии в Татарстане.

«От лица всех жителей Самары и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате чудовищной автокатастрофы, произошедшей в республике Татарстан. Мы разделяем с вами горечь и боль от этой тяжелой, невосполнимой утраты.

Также мы адресуем искренние слова поддержки и сочувствия семьям погибших и пострадавших в аварии самарцев. Убежден, что в настоящее время прикладываются все усилия, чтобы спасти жизни раненых в этой страшной аварии. Со своей стороны, администрация Самары окажет всемерную помощь семьям наших земляков.

В эти непростые дни я желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в результате аварии. Стойкости и душевных сил родственникам и друзьям погибших. Скорбим вместе с вами».

По решению главы города муниципалитет организует доставку тел погибших. Также родственникам будет оказана помощь в организации поездки к месту происшествия и в больницы к пострадавшим.
Дата: 2 июля 2017 , 13:11
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