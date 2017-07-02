Глава Самары Олег Фурсов выразил соболезнования в связи с автомобильной аварией в Татарстане

Глава Самары Олег Фурсов выразил соболезнования родным и близким погибших в автомобильной аварии в Татарстане.«От лица всех жителей Самары и от себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате чудовищной автокатастрофы, произошедшей в республике Татарстан. Мы разделяем с вами горечь и боль от этой тяжелой, невосполнимой утраты.Также мы адресуем искренние слова поддержки и сочувствия семьям погибших и пострадавших в аварии самарцев. Убежден, что в настоящее время прикладываются все усилия, чтобы спасти жизни раненых в этой страшной аварии. Со своей стороны, администрация Самары окажет всемерную помощь семьям наших земляков.В эти непростые дни я желаю скорейшего выздоровления пострадавшим в результате аварии. Стойкости и душевных сил родственникам и друзьям погибших. Скорбим вместе с вами».По решению главы города муниципалитет организует доставку тел погибших. Также родственникам будет оказана помощь в организации поездки к месту происшествия и в больницы к пострадавшим.