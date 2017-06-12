Глава Самары Олег Фурсов выразил соболезнования родным и близким Владимира Сафронова

Глава Самары Олег Фурсов выразил соболезнования родным и близким:«Весть о трагической гибели Владимира Витальевича стала огромным потрясением для его коллег. Тяжело и больно осознавать, что мы навсегда потеряли нашего верного друга и товарища, человека, который всем сердцем и душой был предан работе во имя процветания родного города.Он был человеком деятельным и талантливым, пользовался огромным уважением всех коллективов, в которых работал. Своим добродушием и отзывчивостью он завоевал искреннее доверие самарцев.Владимир Витальевич ушел от нас в самом расцвете лет. Он еще очень многое хотел сделать во имя благополучия жителей Советского района, его дело непременно будет продолжено.Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах. В эти непростые дни скорбим вместе с родными и близкими».