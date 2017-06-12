Глава Самары Олег Фурсов выразил соболезнования родным и близким Владимира Сафронова
В ночь с воскресенья на понедельник в автомобильной аварии погиб глава администрации Советского района Владимир Сафронов.
Глава Самары Олег Фурсов выразил соболезнования родным и близким:
«Весть о трагической гибели Владимира Витальевича стала огромным потрясением для его коллег. Тяжело и больно осознавать, что мы навсегда потеряли нашего верного друга и товарища, человека, который всем сердцем и душой был предан работе во имя процветания родного города.
Он был человеком деятельным и талантливым, пользовался огромным уважением всех коллективов, в которых работал. Своим добродушием и отзывчивостью он завоевал искреннее доверие самарцев.
Владимир Витальевич ушел от нас в самом расцвете лет. Он еще очень многое хотел сделать во имя благополучия жителей Советского района, его дело непременно будет продолжено.
Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах. В эти непростые дни скорбим вместе с родными и близкими».
Прощание с Владимиром Сафроновым состоится во вторник, 13 июня, в доме культуры «Заря»(проезд 9 мая, 16).
Глава Самары Олег Фурсов выразил соболезнования родным и близким:
«Весть о трагической гибели Владимира Витальевича стала огромным потрясением для его коллег. Тяжело и больно осознавать, что мы навсегда потеряли нашего верного друга и товарища, человека, который всем сердцем и душой был предан работе во имя процветания родного города.
Он был человеком деятельным и талантливым, пользовался огромным уважением всех коллективов, в которых работал. Своим добродушием и отзывчивостью он завоевал искреннее доверие самарцев.
Владимир Витальевич ушел от нас в самом расцвете лет. Он еще очень многое хотел сделать во имя благополучия жителей Советского района, его дело непременно будет продолжено.
Светлая память об этом замечательном человеке навсегда останется в наших сердцах. В эти непростые дни скорбим вместе с родными и близкими».
Прощание с Владимиром Сафроновым состоится во вторник, 13 июня, в доме культуры «Заря»(проезд 9 мая, 16).
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