Глава Самары Олег Фурсов проинспектирует благоустройство городских улиц и дворов в рамках рейдов по районам

Самарец рассказал, что уже несколько лет на части улиц района отсутствуют полноценные тротуары, а некоторые и вовсе заняли припаркованные автомобили. Это создает существенные трудности для свободного передвижения горожан.Олег Фурсов отметил, что с завтрашнего дня начинает объезд районов Самары с проверкой последствий зимы, и пообещал взять данный вопрос под контроль и привлечь к ответственности лица, которые не поддерживают тротуары в должном состоянии.