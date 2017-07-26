Глава Самары Олег Фурсов поручил оперативно разобраться с незаконной торговлей в Куйбышевском районе

Олег Фурсов вместе с главой администрации Куйбышевского района Александром Моргуном провел выездное совещание, на котором оценил общее состояние района.



Итоги объезда подвели на встрече с управляющими микрорайонов, которая прошла в школе №57 в микрорайоне Волгарь.



Олег Фурсов отметил плохое состояние стелы с названием района на пересечении Кряжского шоссе и улицы Уральской. Сейчас она заросла травой и проржавела. Глава города также заметил, что многие фонари вдоль дорог и дорожные знаки нужно покрасить либо заменить. В районе пока мало внимания уделяется и озеленению. Необходимо благоустроить остановки и контейнерные площадки, в частности на Кряжском шоссе. Также на некоторых территориях нужно покосить траву.



Олег Фурсов поручил разобраться и с незаконными киосками на Пугачевском тракте и навести там порядок.



По мнению главы Самары, большое значение в благоустройстве и увеличении доходов районного бюджета имеют созданные общественные советы и управляющие микрорайонов. Олег Фурсов подчеркнул, что общественности стоит быть более активной в наведении порядка в районе. Кроме того, членам общественных советов стоит активнее пополнять районный бюджет: убеждать жителей частных домов и предпринимателей легализовать свою недвижимость и вовремя оплачивать все налоги, акцизные сборы, арендные платежи и госпошлины.



В итоге Олег Фурсов дал поручение устранить все недостатки до 1 сентября. Александр Моргун заверил, что все замечания главы города уже переданы профильным службам района и взяты на контроль.



- У нас есть месяц для того, чтобы исправить ситуацию. Это вполне реальные сроки, будем активнее работать и к 1 сентября покажем конкретные результаты, - сказал Александр Моргун.