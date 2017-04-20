Глава Самары Олег Фурсов ответит на вопросы горожан в прямом эфире
Сегодня в рамках программы «Наша Самара: говорим и слушаем» на телеканале «Самара-ГИС» мэр города расскажет о решении актуальных городских задач, а также подведет первые итоги месячника по благоустройству.
В ходе эфира Олег Фурсов расскажет о ремонте дорог, благоустройстве общественных зон, подготовка к Чемпионату мира по футболу FIFA2018™.
Звонки в студию принимаются по телефону 202-11-22. Начало эфира - в 19.30.
В ходе эфира Олег Фурсов расскажет о ремонте дорог, благоустройстве общественных зон, подготовка к Чемпионату мира по футболу FIFA2018™.
Звонки в студию принимаются по телефону 202-11-22. Начало эфира - в 19.30.
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