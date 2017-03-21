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Глава Самары Олег Фурсов ответит на вопросы горожан в прямом эфире

Он состоится сегодня в 19:00 на телеканале «Россия-24».
Как сообщает управление информации и аналитики администрации города, в ходе эфира будут затронуты темы, касающиеся городского хозяйства, благоустройства, дорожного ремонта и транспорта, а также вопросов экологии.

Кроме того, Олег Фурсов расскажет о планах по развитию социальной инфраструктуры, дальнейшей оптимизации расходов, ходе подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA2018™.

Свои вопросы можно оставлять уже сейчас на сайте tvsamara.ru в разделе «Гостевая». Звонки в студию принимаются по телефону 926-04-80.
Дата: 21 марта 2017 , 12:54
136
Автор текста: Анна Турова
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