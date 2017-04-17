Глава Самары Олег Фурсов объявил конкурс на лучший проект памятника космоинженерам

Открытый архитектурный конкурс на лучшее архитектурно-скульптурное решение проекта памятника создателям ракетно-космической техники будет проводиться за счет средств городского бюджета. Объектом конкурсного проектирования является территория, прилегающая к зданию МБУК «Музейно-выставочный центр «Самара космическая» на проспекте Ленина, 21.

Архитектурно-скульптурное решение проекта памятника должно представлять многофигурную композицию, включающую образы следующих исторических личностей: Сергея Королева, Валентина Глушко, Дмитрия Козлова, Ростислава Зеленева, Леонида Чеченя, Виктора Литвинова и Виктора Лукачева.

Итоги конкурса будут подведены не позднее 8 сентября 2017 года.