Глава Самары Елена Лапушкина проголосовала на выборах Президента РФ

В 9:30 на избирательном участке № 3349 Советского района, который базируется в школе №69 на улице Гагарина, 105а, проголосовала глава города Елена Лапушкина.- Сегодня снегопад, но отрадно, что, несмотря на погоду, люди идут голосовать. Подходы и подъезды к избирательным участкам постоянно чистятся. Считаю, что прийти на участок и отдать голос очень важно, потому что сегодня мы выбираем будущее, Президента РФ. Это первое лицо государства, которое будет формировать нашу политику - внешнюю и внутреннюю, принимать ответственность за колоссальные решения. Поэтому важно выбрать того человека, которому можно доверять, - сказала Елена Лапушкина.Добавим, кроме выбора Президента России 18 марта у жителей есть возможность проголосовать за благоустройство территорий в рамках проекта «Комфортная городская среда».- Я тоже приняла участие в этом голосовании, потому что мне как жителю города важно, чтобы Самара преображалась и становилась уютнее. Я выбрала то, что близко мне. Горожане также могут выбрать близкие им общественные пространства, которые, возможно, обновят уже в этом году, - отметила Елена Лапушкина.