Глава Самары Елена Лапушкина проголосовала на выборах губернатора Самарской области

В 10:00 на избирательном участке № 3349 Советского района, который находится в школе №69 на улице Гагарина, 105а, проголосовала глава города Елена Лапушкина.- Считаю, что прийти на участок и отдать голос очень важно, потому что сегодня мы выбираем будущее на ближайшие пять лет. Выбираем руководителя региона, который будет стоять у руля нашей губернии и развивать ее. Сегодня не только день выборов, но и день нашего города. Хочу поздравить с этим праздником всех жителей, - сказала Елена Лапушкина.Добавим, также в день выборов губернатора проходит общественное голосование за благоустройство двора, если он участвует в конкурсе «Твой конструктор двора». Победители получат субсидии на обновление территорий.