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Глава Калуги Александр Иванов: «То, как изменилась Самара к Чемпионату мира, впечатляет»

Выпускник аэрокоса остается болельщиком «Крыльев Советов».

В Самаре побывал глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов. Он посетил матч ЧМ-2018 Бразилия – Мексика, фан-зону на площади имени Куйбышева, где принял участие в открытии «Стены болельщиков».

Иванов рассказал sgpress.ru о своих впечатлениях от «футбольной» Самары. Он сообщил, что наш город для него не чужой: он провел здесь юность, учился в авиационном институте. С тех пор остается преданным болельщиком клуба «Крылья Советов».

- То, как изменилась Самара к Чемпионату мира, впечатляет. Видно, что очень многое сделано в плане благоустройства, преобразились дороги. Особо отмечу
Струковский сад и набережную. Набережная – фантастическая. Думаю, второй такой нет больше ни в одном городе России, – сказал глава Калуги. – В целом организация Чемпионата мира в Самаре находится на высочайшем уровне. Я убедился в этом и на фан-зоне, и на шикарном стадионе. Все очень продумано и при этом самобытно. Впечатления самые яркие.

Иванов добавил, что до поездки интересовался мнением калужских болельщиков, которые посетили разные города-организаторы ЧМ-2018. По их отзывам, атмосфера футбольного праздника чувствуется сильнее всего именно в Самаре.
Дата: 4 июля 2018 , 10:59
288
Автор текста: Андрей Федоров
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