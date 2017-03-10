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Глава ГУ МВД России по Самарской области Сергей Солодовников снят с поста

Указом Президента России Владимира Путина от занимаемых должностей освобождены 10 высокопоставленных силовиков. В их число вошел и начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Сергей Солодовников.

Лишились своих постов сотрудники МВД, СК и ФСИН в целом ряде регионов. В отставку отправлены 10 генералов, один полковник юстиции и два прокурора. Соответствующий указ опубликован сегодня, 9 марта, на официальном портале правовой информации.

Наряду с Сергеем Солодовниковым с постов региональных глав были сняты генерал-майор Виталий Федотов (Вологодская область), генерал-лейтенант Иван Шаев (Нижегородская область). Лишись должности глава Управления на транспорте МВД по Приволжскому федеральному округу, генерал-лейтенант полиции Владимир Берглезов, первый заместитель начальника Московского университета внутренних дел, генерал-майор полиции Сергей Желвакович и ряд других.

Кроме того, среди уволенных Президентом - два региональных прокурора Лидия Дьяконова из Еврейской автономной области и Сергей Легостаев из Чувашии, а также первый зам руководителя следственного управления СК РФ по Забайкальскому краю Рузиля Шелест.
Дата: 9 марта 2017 , 16:29
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Автор текста: Оксана Воронина
Автор фото: Владимир Пермяков
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