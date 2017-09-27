Гигантское граффити с портретом Юрия Гагарина начнут рисовать в Самаре на этой неделе



Еще одно граффити советского и российского конструктора ракетно-космической техники Дмитрия Ильича Козлова вскоре появится на доме № 267 на улице Ново-Вокзальной.



Многоквартирные дома, на которых рисуются граффити - выбраны неслучайно. Они расположены на гостевых маршрутах, хорошо видны с проезжей части, а фасады уже капитально отремонтированы.



Еще одно граффити советского и российского конструктора ракетно-космической техники Дмитрия Ильича Козлова вскоре появится на доме № 267 на улице Ново-Вокзальной.Многоквартирные дома, на которых рисуются граффити - выбраны неслучайно. Они расположены на гостевых маршрутах, хорошо видны с проезжей части, а фасады уже капитально отремонтированы.

Как рассказал sgpress.ru один из художников, работы по нанесению разметки изображения Юрия Гагарина начнутся уже в эту пятницу, 29 сентября.