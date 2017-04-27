Герман Греф приобрел облигации первого выпуска ОФЗ для населения
Герман Греф приобрел облигации первого выпуска ОФЗ для населения.
Президент, Председатель Правления Сбербанка, который ранее обещал приобрести бумаги данного выпуска, подал заявку утром 26 апреля в отделении центрального офиса на Вавилова, 19.
Сбербанк начал обслуживать клиентов – физических лиц по приобретению «народных ОФЗ-н». В отделениях Сбербанк Премьер, где можно оформить брокерские договоры и подать заявку на приобретение облигаций, наблюдается оживленный спрос со стороны клиентов.
Клиентов интересует доходность облигаций, поскольку объявленные накануне Минфином купонные ставки выплат по ОФЗ-н предоставляют премию к доходности на рынке. Средний размер заявки на текущий момент – 0,8 млн руб.
По состоянию на 15 часов 26 апреля около 600 клиентов подали заявки на приобретение ОФЗ-н объемом 487 млн руб. по номиналу.
Президент, Председатель Правления Сбербанка, который ранее обещал приобрести бумаги данного выпуска, подал заявку утром 26 апреля в отделении центрального офиса на Вавилова, 19.
Сбербанк начал обслуживать клиентов – физических лиц по приобретению «народных ОФЗ-н». В отделениях Сбербанк Премьер, где можно оформить брокерские договоры и подать заявку на приобретение облигаций, наблюдается оживленный спрос со стороны клиентов.
Клиентов интересует доходность облигаций, поскольку объявленные накануне Минфином купонные ставки выплат по ОФЗ-н предоставляют премию к доходности на рынке. Средний размер заявки на текущий момент – 0,8 млн руб.
По состоянию на 15 часов 26 апреля около 600 клиентов подали заявки на приобретение ОФЗ-н объемом 487 млн руб. по номиналу.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
27 апреля 2017
200
27 апреля 2017
267
27 апреля 2017
140
27 апреля 2017
499
27 апреля 2017
445
27 апреля 2017
211
27 апреля 2017
2757
1
27 апреля 2017
245
27 апреля 2017 , 18:18
200
Основанием для отключения отопления является показатель среднесуточной температуры воздуха за...
27 апреля 2017 , 17:51
267
Причина – проведение торжественного мероприятия, посвященного Празднику весны и...
27 апреля 2017 , 17:48
140
Сезон перевозок, для которых организовано 34 маршрута, продлится до 29 октября.
27 апреля 2017 , 16:34
499
Проездной тариф меняется с 3 мая.
27 апреля 2017 , 15:46
445
11 и 12 июня в Самаре пройдет самый масштабный фестиваль нашего города - «ВолгаФест».
27 апреля 2017 , 15:38
371
В настоящее время областной минтранс, ГИБДД и подрядчик строительства кольцевой развязки на...
27 апреля 2017 , 15:30
211
Авария случилась сегодня ночью в 1:20.
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
6 апреля 2017
5572
1
Вчера в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова прошло совещание,...
13 апреля 2017
4622
Управление ФСБ России по Самарской области задержало 27-летнего украинца 19 марта.
29 марта 2017
4266
Инцидент произошел 28 марта около 17:30 на улице Партизанской.
16 апреля 2017
3705
Аварию зарегистрировали сегодня в час ночи на пересечении улиц Маломосковской и Революционной.
3 апреля 2017
1133
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
3 апреля 2017
1437
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
3 апреля 2017
1263
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
31 марта 2017
1428
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...