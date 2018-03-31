Гендиректор Цирка дю Солей в России Наталья Романова о новом шоу, выступлении на «Самара Арене» и о том, как попасть в труппу дю Солей

Шоу OVO: Из ниоткуда в мире насекомых появляется загадочное яйцо. Обитателей мира OVO охватывает ужас, смешанный со жгучим любопытством: откуда здесь взялся этот символ круговорота жизни, и какую истину он таит? В этот бурлящий мир прибывает неуклюжее и странное насекомое и немедленно влюбляется в роскошную божью коровку…

- Мы впервые привозим в Россию шоу OVO, которое идеально подходит для семейной аудитории. Очень рекомендую сводить на него детей. Оно яркое и веселое. Думаю, что выступление понравится и родителям. Шоу OVO выступит в шести городах России. Тур продлится почти три месяца. Премьера состоится в Санкт-Петербурге. В Тольятти увидеть OVO cможно будет с 30 мая по 3 июня.- В труппе шоу OVO работают более 50 артистов из 14 стран, а в самом туре – 100 человек из более чем 20 стран. Среди исполнителей есть русскоговорящие артисты в нескольких номерах. Это номер «Акробатическое трио», соединяющий элементы акробатического танца и акробатики; воздушный номер «Партерный полет», в котором помимо исполнителей из России работают невероятно талантливые канадцы и украинцы; номер «Стена» - смесь батута и акробатической дорожки. В нем выступят русскоговорящие исполнители вместе с артистами из США, Бельгии, Канады и Китая.- Во-первых, абсолютно любой человек, который уверен в своих силах, в своем мастерстве, может испытать свою удачу и разместить резюме на глобальном сайте компании в разделе «Careers»/«Работа у нас». Вместе с резюме необходимо выложить демозапись своего выступления. Если кандидатура заинтересует скаутов, то наши сотрудники по поиску талантов обязательно свяжутся с разместившим заявку.Во-вторых, скауты Цирка ездят на спортивные соревнования, театральные и цирковые фестивали, смотрят потенциальных кандидатов, общаясь через тренера со спортсменами, которые по той или иной причине решают завершить соревновательную карьеру.Более того, скауты проводят кастинги в разных уголках земного шара. Кастинги могут быть открытыми или закрытыми. В первом случае их расписание находится в том же самом разделе сайта. Бывает и такое, что наши скауты сами находят артистов, которые, например, выкладывают съемки своих уличных выступлений в социальные сети.- В постановках Цирка нет звезд. «Звездой» является само шоу, поэтому имен артистов, исполнителей и музыкантов вы не увидите на наших афишах.- Животные всегда были неотъемлемой частью истории циркового искусства, и сегодня многие цирковые компании поддерживают эту традицию. Это наследие и творческий выбор, который мы уважаем. Когда Цирк дю Солей появился на свет в 1984 году, компания приняла решение сконцетрироваться на возможностях человеческого тела, уйти от использования животных в своих шоу. Во многом это решение было продиктовано творческими и управленческими причинами. В этом году Цирку 34 года. Все это время мы остаемся верными стремлению акцентировать внимание на человеческой пластике, грации и ловкости. Это позволяет нам играть активную роль в обновлении циркового искусства в целом.- В марте 2008 года ко мне обратился канадский бизнесмен Крэг Кохон за консультацией по поводу организации развлекательных мероприятий, продажи билетов, особенностей ведения бизнеса. На тот момент у меня была собственная компания в сфере спортивного маркетинга. Мы организовывали спортивно-зрелищные события в Москве, а также туры по городам.Выяснилось, что речь идет о Цирке дю Солей, что меня очень заинтересовало. Наша беседа практически перешла в разработку бизнес-плана по выводу бренда на российский рынок. За этой встречей последовали другие, уже с руководством штаб-квартиры - и в Москве, и в Монреале. В ноябре мы зарегистрировали российскую компанию «Цирк дю Солей Рус», которую мне предложили возглавить, а в 2009 году уже состоялись гастроли нашего первого шоу Varekai.Первый год я пыталась совмещать управление обеими компаниями, но потом поняла, что цирк дю Солей занимает все мои мысли и все время. Выбор был сделан.- Запоминающиеся образы и номера есть в каждом шоу, но если выделить только один фрагмент, то, пожалуй, это сцена боя в шоу KA (стационарное шоу в Лас-Вегасе), где схватка разворачивается на вертикально расположенной огромной стальной платформе и артисты двигаются вопреки закону притяжения.

- Сказываются ли как-то на гастролях цирка напряженные отношения между Россией и Западом?



- Цирк дю Солей по своему духу - интернациональная компания, где ежедневно бок о бок работают представители самых разных национальностей и прекрасно находят общий язык, делают фантастические проекты, которые удивляют весь мир и дарят радость. Зачастую от слаженности их взаимодействия зависит жизнь. Для меня - это идеальный слепок мира, каким он должен быть. Мы искренне верим, что талант и искусство сближает народы, а язык творчества понимают в любой точке мира. И если нам удается донести этот дух и атмосферу до российских зрителей, значит, мы работаем не зря.



- Возможны ли в будущем выступления цирка на открытых площадках? Например, в Самаре на стадионе «Самара Арена»?



- Классические гастрольные постановки Цирка дю Солей, которые сегодня можно увидеть в мире, выступают в существующих в городах спортивных аренах, вмещающих минимум 6000 зрителей. Пример этого - Тольятти, ледовый дворец «Лада-Арена». Также шоу проходят под собственным большим куполом. На «Самара Арене» классические выступления организовать невозможно. Хотя бы потому, что на стадионе нет потолка.



Вместе с тем у Цирка дю Солей есть подразделение, занимающееся разработкой специальных мероприятий. Команда 45 Degrees готовит эксклюзивные мероприятия для конкретного заказчика. И для них нет никаких границ. Команда может создать шоу, мероприятие любого масштаба. Это может быть торжество на День города, запуск нового бренда, день рождения, выступление на церемонии вручения кинопремии Oscar или Bafta, закрытый гала-ужин и прочее. Кстати, самое первое появление Цирка дю Солей в России состоялось на церемонии открытия Евровидения в Москве в 2009 году. Над этим выступлением работала команда по созданию специальных проектов.



Если вернуться к «Самара Арене», то в случае подготовки спецпроекта, а не классики, возможно все. Сегодня Цирк дю Солей расширяет свои творческие усилия и направляет их в мультимедийные шоу, иммерсивные проекты и другие виды развлечений.