Где в Самаре установят новогодние ёлки

Все меньше времени остается до Нового года, поэтому Самара активно готовится к главному зимнему празднику. В этом году будут подсвечены тысячи городских деревьев, продолжается установка световых фонтанов и композиций. Также в этом году планируется установить 35 праздничных елок.













