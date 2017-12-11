Где в Самаре установят новогодние ёлки
Все меньше времени остается до Нового года, поэтому Самара активно готовится к главному зимнему празднику. В этом году будут подсвечены тысячи городских деревьев, продолжается установка световых фонтанов и композиций. Также в этом году планируется установить 35 праздничных елок.
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