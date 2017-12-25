Где в Самаре покататься на коньках

64 катка расположены во дворах, 35 - на территориях муниципальных образовательных учреждений, 11 - на других муниципальных объектах, 9 катков являются ведомственными, частными и других форм собственности. Катки во дворах и на территориях образовательных учреждений доступны для всех желающих.