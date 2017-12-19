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Где в Самаре легально продают елки. Адреса 215 елочных базаров

В Самаре официально заработали елочные базары. Всего их будет 215. Все елки для новогодней продажи выращивают в специальных питомниках.

Торговые точки должны быть оформлены в едином стиле. Обязательны вывеска «Елочный базар», ограждение и упаковочный аппарат-«пушка». Предприниматели должны поддерживать чистоту на рабочем месте и рядом с ним. Работать они будут до 31 декабря. Навести порядок на месте торговли и вывезти весь нераспроданный товар продавцы должны будут в этот день до 18:00.

Представители городской администрации и райсоветов в ближайшее время проведут инспекционные проверки, во время которых будут выявляться нелегальные елочные базары. Кроме того, по поручению временно исполняющего полномочия главы Самары Владимира Василенко, торговые места проверят на предмет их санитарного состояния и удобства расположения.

- Елки не должны закрывать проезжую часть, их нельзя выставлять на тротуарах, потому что они мешают проходу людей. Этому нужно уделить внимание, - прокомментировал Владимир Василенко.

Если у вас возникают сомнения в легальности торговой точки, вы вправе потребовать у продавца торговый договор и свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица.

Адреса елочных базаров в Самаре:

Самарский район

Куйбышева 81
Хлебная площадь,
Галактионовская/Ленинградская 72
Пионерская 45
6 причал
Венцека 95/Садовая

Ленинский район

Галактионовская/Красноармейская
Чернореченская/Осипенко
Дачная/Чернореченская
Маяковского/Буянова
Мичурина/Клиническая
Клиническая/Коммунистическая
Дачная/Коммунистическая
Владимирская/Чернореченская
Красноармейская/Арцыбушевская
Красноармейская/Бр.Коростелевых
Ульяновская/Агибалова
Галактионовская/Маяковского
Маяковского 97
Агибалова 19
Спортивная (Губернский рынок)
Полевая/Галактионовская
Чернореченская/Клиническая
Маяковского/Коммунистическая
Владимирская/Коммунистическая
Агибалова/Маяковского

Октябрьский район

Осипенко/пр. Ленина (у фонтана)
Гагарина 32/Революционная
Полевая/пр. Ленина 2б
Революционная 64б
Полевая 68
Больничная/Клиническая
Ленина/Первомайская
Революционная 56/Маломосковская
Советской Армии, 216
Авроры/Дыбенко
Полевая,86
Стара-Загора,23
Советской Армии/Стара Загора
Мичурина/Лукачева
5 просека,100
Челюскинцев/Ленина 5
Масленникова/Мичурина
Ерошевского/Мичурина
Подшипниковая/Революционная
Авроры,122
Лейтенанта Шмидта/Конноармейская
4 проезд/Гаражная
Масленникова 47б

Промышленный район

Стара-Загора 87
Зои Космодемьянской 7, напротив Школы
Зои Космодемьянской 8
22 Партсъезда 221/Ново-Садовая
Демократическая 1
Заводское шоссе 48
Кирова 304
Кирова 42/Физкультурная 115
Ново-Вокзальная 265/Ново-Садовая
Московское шоссе/Ташкентская
22 Партсъезда/Ставропольская
Ташкентская/Силина
Аминева,29
Губанова,32
Стара-Загора,133
Стара-Загора,ост. "ул. Воронежская"(четная)
Стара-Загора,92а/Ново-Вокзальная
проспект Кирова,246, ост. "13мкр."
проспект Кирова 413/Молодежная
Ставропольская,86, ост. "Школа"
проспект Кирова, 208
Георгия Димитрова,89
Георгия Димитрова/Зои Космодемьянской 21
пр. Кирова 143/Физкультурная 117
Стара-Загора 124 (маг."Цветы")
Ново-Садовая 258/пр. Кирова
Георгия Димитрова 117/Демократическая
Георгия Димитрова 131
6 просека 159/Солнечная
Ново-Вокзальная/Вольская 70
5 просека/Солнечная (6 просека 165)
Вольская 71/Ново-Вокзальная
Стара-Загора 137/Ново-Вокзальная
Ново-Вокзальная 203
Стара-Загора 58
Стара-Загора 59 (павильон "Цветы")
Ново-Вокзальная/Фадеева 67
Ново-Вокзальняа 195/Фадеева
Шверника 2/Ново-Садовая
Шестая просека 149
Георгия Димитрова 100
Шестая просека 165
Ново-Вокзальная/Карла Маркса 304, ЗАГС
Георгия Димитрова 75
Вятская 11
22 Партсъезда/Солнечная (поворот ЖК Надежда)
Ново-Вокзальная 146
Ново-Вокзальная 271А
Физкультурная/Калинина

Советский район

Карбышева 63в
Антонова-Овсеенко/Ивана Булкина
Советской Армии 120
Советской Армии 153
Партизанская 170
Бобруйская/Измайловский переулок
Мориса Тореза/Энтузиастов
22 Партсъезда/Стара-Загора 43
Гагарина/Энтузиастов
Стара-Загора 27/Советской Армии
Матросова/Вольская
Советской Армии 157а (около магазина "Магнит")
9 Мая/Промышленности
Аэродромная/Карбышева
Аэродромная 75 (нечет)/Энтузиастов
Аэродромная 72а/Энтузиастов
Аэродромная/Измайловский переулок
22 Партсъезда/Красных Коммунаров
Дыбенко 120/Запорожская
Дыбенко/Ивана/Булкина
Дыбенко/Карбышева 61
Советской Армии 30/Промышленности
Победы 8
Ново-Вокзальная/Победы 94
Гагарина 99
Победы 92а/Ново-Вокзальная
Победы/Ново-Вокзальная 12 (на разделительной)
Ново-Вокзальная/Физкультурная
22 Партсъезда/Физкультурная 8
22 Партсъезда/Свободы
22 Партсъезда/Свободы 2а
22 Партсъезда 10
22 Партсъезда/Ставропольская
Гагарина 159/Днепровская
Гагарина/Карбышева 15
Авроры/Гагарина
Аэродромная/Авроры
Аэродромная 113а/Карбышева
22 Партсъезда 36 маг. "Кристалл"
Советской Армии 148
Измайловский переулок/Промышленности

Железнодорожный район

Революционная 127
Революционная 145
Гагарина 3
Авроры 94
Аэродромная 13
Партизанская 56
Мяги/Мориса Тореза
Революционная 165
Гагарина/Мяги
Революционная/Гагарина
Киевская,10
Пензенская/Владимирская
Чернореченская/Спортивная
Пензенская,63-71
Чернореченская/Владимирская
Агибалова/Вилоновская
Урицкого,30
Авроры,70
Аэродромная/Волгина
Дзержинского/Аэродромная
Неверова,39
Дзержинского/Партизанская
Революционная,133
Промышленности,18

Кировский район

Георгия Димитрова 20
Георгия Димитрова 80
Кирова 201/Ставропольская
пр. Металлургов/Пугачевская
Стара-Загора (у ТЦ "Колизей", кольцо 61 маршрута)
Стара-Загора/Ташкентская (мебельный рынок)
Георгия Димитрова 38
Победы 152а
Георгия Димитрова 69
Магистральная (к/т "Луч")
Ташкентская/Карла Маркса (четн.)
Ташкентская/Карла Маркса (нечетн. По ул. Ташкентской)
Металлургов/Совесткая
Зубчаниновское шоссе 151 (нечетн.)
Зубчаниновское шоссе ООТ "Магазин" (четн.)
Ташкентская 97-99
Карла Маркса ООТ "15 мкр."
Ташкентская 98
Советская 7
Ставропольская/Советская
Кирова 283
Победы/Севастопольская
Металлургов/Марии Авейде
Кирова 102/Ставропольская
Стара-Загора/Ташкентская
Металлургов/Строителей
пр. Металлургов (кольцо)
Победы/Каховская
Ставропольская 157
Победы 148
Транзитная 32/Аэропортовское шоссе
проспект Кирова,391а
Черемшанская/Минская
Стара-Загора/пр. Кирова

Куйбышевский район

Белорусская 131
Белорусская 92
Белорусская 34
Фасадная 7
Пугачевский тракт 61
Утевская 4
Пугачевский тракт/Егорова 1
Пугачевский тракт 25
Липяговская 1б
Пугачевский тракт 13
Уральская,1
Молодежный пер./Нефтяников 6
Уральская 107

Красноглинский район

Сергея Лазо 27 (ДК "Чайка")
пос. Мехзавод, ул. Донская 8а
пос. Управленческий, ул. Серегея Лазо, в р-не дома 29
по. Управленческий, площадь у ВПЧ-52
пос. Управленческий, ул. Н.Д. Кузнецова, в районе дома № 9
 
Дата: 18 декабря 2017 , 17:34
441
Автор текста: Кирилл Ляхманов, Ксения Кармазина
Автор фото: архив "СГ"
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