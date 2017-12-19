Где в Самаре легально продают елки. Адреса 215 елочных базаров

В Самаре официально заработали елочные базары. Всего их будет 215. Все елки для новогодней продажи выращивают в специальных питомниках.



Торговые точки должны быть оформлены в едином стиле. Обязательны вывеска «Елочный базар», ограждение и упаковочный аппарат-«пушка». Предприниматели должны поддерживать чистоту на рабочем месте и рядом с ним. Работать они будут до 31 декабря. Навести порядок на месте торговли и вывезти весь нераспроданный товар продавцы должны будут в этот день до 18:00.



Представители городской администрации и райсоветов в ближайшее время проведут инспекционные проверки, во время которых будут выявляться нелегальные елочные базары. Кроме того, по поручению временно исполняющего полномочия главы Самары Владимира Василенко, торговые места проверят на предмет их санитарного состояния и удобства расположения.



- Елки не должны закрывать проезжую часть, их нельзя выставлять на тротуарах, потому что они мешают проходу людей. Этому нужно уделить внимание, - прокомментировал Владимир Василенко.



Если у вас возникают сомнения в легальности торговой точки, вы вправе потребовать у продавца торговый договор и свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица.

Куйбышева 81Хлебная площадь,Галактионовская/Ленинградская 72Пионерская 456 причалВенцека 95/СадоваяГалактионовская/КрасноармейскаяЧернореченская/ОсипенкоДачная/ЧернореченскаяМаяковского/БуяноваМичурина/КлиническаяКлиническая/КоммунистическаяДачная/КоммунистическаяВладимирская/ЧернореченскаяКрасноармейская/АрцыбушевскаяКрасноармейская/Бр.КоростелевыхУльяновская/АгибаловаГалактионовская/МаяковскогоМаяковского 97Агибалова 19Спортивная (Губернский рынок)Полевая/ГалактионовскаяЧернореченская/КлиническаяМаяковского/КоммунистическаяВладимирская/КоммунистическаяАгибалова/МаяковскогоОсипенко/пр. Ленина (у фонтана)Гагарина 32/РеволюционнаяПолевая/пр. Ленина 2бРеволюционная 64бПолевая 68Больничная/КлиническаяЛенина/ПервомайскаяРеволюционная 56/МаломосковскаяСоветской Армии, 216Авроры/ДыбенкоПолевая,86Стара-Загора,23Советской Армии/Стара ЗагораМичурина/Лукачева5 просека,100Челюскинцев/Ленина 5Масленникова/МичуринаЕрошевского/МичуринаПодшипниковая/РеволюционнаяАвроры,122Лейтенанта Шмидта/Конноармейская4 проезд/ГаражнаяМасленникова 47бСтара-Загора 87Зои Космодемьянской 7, напротив ШколыЗои Космодемьянской 822 Партсъезда 221/Ново-СадоваяДемократическая 1Заводское шоссе 48Кирова 304Кирова 42/Физкультурная 115Ново-Вокзальная 265/Ново-СадоваяМосковское шоссе/Ташкентская22 Партсъезда/СтавропольскаяТашкентская/СилинаАминева,29Губанова,32Стара-Загора,133Стара-Загора,ост. "ул. Воронежская"(четная)Стара-Загора,92а/Ново-Вокзальнаяпроспект Кирова,246, ост. "13мкр."проспект Кирова 413/МолодежнаяСтавропольская,86, ост. "Школа"проспект Кирова, 208Георгия Димитрова,89Георгия Димитрова/Зои Космодемьянской 21пр. Кирова 143/Физкультурная 117Стара-Загора 124 (маг."Цветы")Ново-Садовая 258/пр. КироваГеоргия Димитрова 117/ДемократическаяГеоргия Димитрова 1316 просека 159/СолнечнаяНово-Вокзальная/Вольская 705 просека/Солнечная (6 просека 165)Вольская 71/Ново-ВокзальнаяСтара-Загора 137/Ново-ВокзальнаяНово-Вокзальная 203Стара-Загора 58Стара-Загора 59 (павильон "Цветы")Ново-Вокзальная/Фадеева 67Ново-Вокзальняа 195/ФадееваШверника 2/Ново-СадоваяШестая просека 149Георгия Димитрова 100Шестая просека 165Ново-Вокзальная/Карла Маркса 304, ЗАГСГеоргия Димитрова 75Вятская 1122 Партсъезда/Солнечная (поворот ЖК Надежда)Ново-Вокзальная 146Ново-Вокзальная 271АФизкультурная/КалининаКарбышева 63вАнтонова-Овсеенко/Ивана БулкинаСоветской Армии 120Советской Армии 153Партизанская 170Бобруйская/Измайловский переулокМориса Тореза/Энтузиастов22 Партсъезда/Стара-Загора 43Гагарина/ЭнтузиастовСтара-Загора 27/Советской АрмииМатросова/ВольскаяСоветской Армии 157а (около магазина "Магнит")9 Мая/ПромышленностиАэродромная/КарбышеваАэродромная 75 (нечет)/ЭнтузиастовАэродромная 72а/ЭнтузиастовАэродромная/Измайловский переулок22 Партсъезда/Красных КоммунаровДыбенко 120/ЗапорожскаяДыбенко/Ивана/БулкинаДыбенко/Карбышева 61Советской Армии 30/ПромышленностиПобеды 8Ново-Вокзальная/Победы 94Гагарина 99Победы 92а/Ново-ВокзальнаяПобеды/Ново-Вокзальная 12 (на разделительной)Ново-Вокзальная/Физкультурная22 Партсъезда/Физкультурная 822 Партсъезда/Свободы22 Партсъезда/Свободы 2а22 Партсъезда 1022 Партсъезда/СтавропольскаяГагарина 159/ДнепровскаяГагарина/Карбышева 15Авроры/ГагаринаАэродромная/АврорыАэродромная 113а/Карбышева22 Партсъезда 36 маг. "Кристалл"Советской Армии 148Измайловский переулок/ПромышленностиРеволюционная 127Революционная 145Гагарина 3Авроры 94Аэродромная 13Партизанская 56Мяги/Мориса ТорезаРеволюционная 165Гагарина/МягиРеволюционная/ГагаринаКиевская,10Пензенская/ВладимирскаяЧернореченская/СпортивнаяПензенская,63-71Чернореченская/ВладимирскаяАгибалова/ВилоновскаяУрицкого,30Авроры,70Аэродромная/ВолгинаДзержинского/АэродромнаяНеверова,39Дзержинского/ПартизанскаяРеволюционная,133Промышленности,18Георгия Димитрова 20Георгия Димитрова 80Кирова 201/Ставропольскаяпр. Металлургов/ПугачевскаяСтара-Загора (у ТЦ "Колизей", кольцо 61 маршрута)Стара-Загора/Ташкентская (мебельный рынок)Георгия Димитрова 38Победы 152аГеоргия Димитрова 69Магистральная (к/т "Луч")Ташкентская/Карла Маркса (четн.)Ташкентская/Карла Маркса (нечетн. По ул. Ташкентской)Металлургов/СовесткаяЗубчаниновское шоссе 151 (нечетн.)Зубчаниновское шоссе ООТ "Магазин" (четн.)Ташкентская 97-99Карла Маркса ООТ "15 мкр."Ташкентская 98Советская 7Ставропольская/СоветскаяКирова 283Победы/СевастопольскаяМеталлургов/Марии АвейдеКирова 102/СтавропольскаяСтара-Загора/ТашкентскаяМеталлургов/Строителейпр. Металлургов (кольцо)Победы/КаховскаяСтавропольская 157Победы 148Транзитная 32/Аэропортовское шоссепроспект Кирова,391аЧеремшанская/МинскаяСтара-Загора/пр. КироваБелорусская 131Белорусская 92Белорусская 34Фасадная 7Пугачевский тракт 61Утевская 4Пугачевский тракт/Егорова 1Пугачевский тракт 25Липяговская 1бПугачевский тракт 13Уральская,1Молодежный пер./Нефтяников 6Уральская 107Сергея Лазо 27 (ДК "Чайка")пос. Мехзавод, ул. Донская 8апос. Управленческий, ул. Серегея Лазо, в р-не дома 29по. Управленческий, площадь у ВПЧ-52пос. Управленческий, ул. Н.Д. Кузнецова, в районе дома № 9