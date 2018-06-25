Где укрыться от жары в Самаре?
Почти полтора месяца самарцы ждали лета. Синоптики разводили руками и говорили: «Ждите, оно наступит». И не обманули. На прошлой неделе пришла июльская жара. Теперь привыкшие к июньской свежести, переходящей местами в жуткую непогоду, самарцы столкнулись с новой проблемой – столбики термометров очень резко перемахнули за 30 градусов. Днем в понедельник, 17 июля, за окном все +32. Как защитить себя от жары, наверное, знают почти все – носить головные уборы, отдать предпочтение светлым тонам в одежде, пить больше жидкости и не находиться долго под солнцем. Куда бежать, и где искать спасения от жары в Самаре?
На работу
Добросовестный работодатель обязан соблюдать меры СанПиН, поэтому почти в каждом офисе или магазине установлены кондиционеры или другая система вентилирования воздуха. Целый день вы наслаждаетесь холодком, глядя на солнышко за окном, а вам еще и платят деньги. Правда, есть один минус, если вы не бездельник – приходится работать.
На пляж
Если вам посчастливилось наслаждаться заслуженным отпуском во время июльской жары, то, скорее всего, захочется на пляж. Спасение от зноя в бодрящих волнах Волги –такой традиционный метод имеет право на существование. Есть одна проблема – с прошлой недели часть городских пляжей основательно затопило в результате сброса воды с Жигулевской ГЭС. Оставшиеся кусочки пляжей настолько плотно «заселены» отдыхающими, что найти себе местечко там сложно. Потому лучше сходить в бассейн, правда, за это придется заплатить.
По магазинам
Еще один способ насладиться прохладой и провести время с пользой – прогуляться по торговым центрам города. Владельцы ТЦ любят покупателей и ценят их комфорт, поэтому жаре там точно не место. В крупных центрах можно даже на скейте покататься или посидеть на диванах. Конечно, есть соблазн потратить свои кровные на что-нибудь, но тут уже все зависит от вашей силы воли. А еще можно покушать мороженое и выпить холодного чая в каком-нибудь ресторане или кафе, но здесь уже бесплатно не получится.
В метро
Сложно представить себе в Самаре место прохладнее, чем метро. Всего 25 рублей за жетончик, и можете кататься весь день по прохладным туннелям самарского метрополитена. В жару нет ничего приятнее, чем потоки холодного воздуха, которые обдают тебя на перроне при приближении к станции состава. Но это вариант для тех, кому вообще нечем заняться.
К фонтанам
Привилегией купаться в городских фонтанах, к сожалению, пользуются только дети да десантники на день ВДВ 2 августа. Но остальным ничего не мешает посидеть на бортиках городских фонтанов, наслаждаясь долетающими до них каплями воды.
Водными займитесь процедурами
«Если очень вам неймется, обтирайтесь чем придется, водными займитесь процедурами», - пел Владимир Высоцкий в «Утренней гимнастике». Пользуемся советами мэтра, не стесняемся. В парках и на набережной всегда найдется какой-нибудь усатый дяденька, поливающий из шланга газон – просим его полить и вас.
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