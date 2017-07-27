Где чаще всего бьются самарские водители
С начала 2017 года в Самаре произошло более 500 ДТП, в которых погибли или пострадали люди. Причины аварий разные: где-то водители проявляли невнимательность, где-то пешеходы неосмотрительно выбегали на проезжую часть в неположенном месте. Бывали и случаи, когда причиной ДТП становилось серьезное нарушение правил дорожного движения - значительное превышение скорости и нетрезвое состояние водителя.
Sgpress.ru подготовил интерактивную карту с указанием самых аварийных точек Самары*.
*По данным ГИБДД Самары с января по июнь 2017 года.
Sgpress.ru подготовил интерактивную карту с указанием самых аварийных точек Самары*.
*По данным ГИБДД Самары с января по июнь 2017 года.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
27 июля 2017
31
27 июля 2017
109
27 июля 2017
116
27 июля 2017
123
27 июля 2017
221
27 июля 2017
232
27 июля 2017 , 14:57
31
Вопиющий инцидент произошел в селе Малая Царевщина Красноярского района.
27 июля 2017 , 14:22
109
Это второй этап проекта «Дорогами атамана Ермака».
27 июля 2017 , 13:48
92
«Самарская газета» продолжает рассказывать горожанам о том, куда можно поехать в...
27 июля 2017 , 13:03
69
Отдел муниципального контроля заставляет коммерсантов соблюдать закон.
27 июля 2017 , 12:49
116
25 июля на заседании городской думы были утверждены очередные изменения в бюджет Самары. Такая...
27 июля 2017 , 12:43
123
В этот раз экспедиция отправляется на север региона, чтобы побывать на малых реках....
27 июля 2017 , 12:39
122
Политический консультант Игорь Минтусов: «Я не хочу жить в стране, где могут фальсифицировать мой голос»
28 июля в России отмечается день PR-специалиста. В преддверии этой даты наш корреспондент...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
31
1
2
3
4
5
6
28 июня 2017
5771
Как ранее писал sgpress . ru , 55-летний генерал-майор полиции...
5 июля 2017
4807
3
В среду, 5 июля, во второй половине дня в городе поднялся сильный ветер.
20 июля 2017
4025
В четверг, 20 июля, в первой половине дня в Самаре пустили движение по построенному путепроводу...
30 июня 2017
3563
1
В первые дни июля на погоду будут влиять циклонические вихри, которые принесут дожди, грозы и...
30 июня 2017
1779
Любимое всеми время года уже наступает на пятки весне, поэтому магазины предлагают огромный...
28 июня 2017
330
Продолжается приемная кампания в Самарском национальном исследовательском университете имени...
17 июля 2017
478
В России принято считать, что сезон арбузов начинается в конце лета, а купив сладкую тыковку...
17 июля 2017
854
1
Суд обязал мужчину выплатить владельцу погибшей коровы 31 тысячу рублей.