Где берут мясо для самарских гамбургеров, и как выглядит человек, проведший полжизни в «Макдоналдсе»
Фаст-фуд - «быстрая еда», популярный сейчас вид питания. Конкуренцию ему может составить лишь бизнес-ланч. Сторонники и противники фаст-фуда сломали уже немало копий, «разбили» тысячи клавиатур в спорах о его вреде и пользе.
Краткий ликбез о еде в «Макдоналдсе» подготовил представитель отдела контроля качества сети Александр Меркулов. По его словам, 90% ингредиентов, поставляемых для приготовления фастфуда - отечественного производства. Исключение составляет кунжут для булочек - он попросту не выращивается в России. А зимой в «Макдоналдсе» используют салат, поставляемый из-за рубежа. Булочки для бургеров выпекает одна из московских пекарен. В сети ресторанов быстрого питания они поступают в замороженном виде, предварительно выпеченные, охлажденные и разрезанные на специальном аппарате.
Мясо в «Макдоналдс» поставляют две крупные российские компании. Для производства котлет используют лопаточную часть и шейку. Мясные полуфабрикаты также поступают в замороженном виде. Фруктовые и овощные снеки, салат «Айсберг» для сандвичей, салатные миксы, а также резаный лук тоже поставляют российские компании. Маринованные огурчики используются трех сортов: сатина, криспина и делпина. Также для приготовления бургеров используется плавленый сыр «чеддер».
К слову, Александр Меркулов уже на протяжении 26 лет сотрудничает с сетью ресторанов быстрого питания. В его обязанности входит оценка качества поставляемых продуктов как в виде готовых блюд, так и отдельных ингредиентов. А на вопрос, ест ли он сам продукцию «Макдоналдс», ответил прямо: «Да, почти каждый день».
Однако противники фастфуда утверждают, что чрезмерное увлечение такой едой грозит серьезными заболеваниями, такими как как ожирение, диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы. Это подтверждают и некоторые медики. Кроме того, наверное, уже ни для кого не секрет, что «быстрая еда» нравится нам еще и из-за того, что в нее добавляют усилители вкуса. Именно они и вызывают желание снова и снова покупать фастфуд.
Каждый раз в нескончаемых спорах о вреде и пользе быстрого перекуса стороны приводят веские аргументы в пользу своей позиции, подтверждая их лабораторными исследованиями. Но истина так и не рождается. Можно сказать, что эти споры будут вечны. А кому и что есть - каждый будет решать сам.
Краткий ликбез о еде в «Макдоналдсе» подготовил представитель отдела контроля качества сети Александр Меркулов. По его словам, 90% ингредиентов, поставляемых для приготовления фастфуда - отечественного производства. Исключение составляет кунжут для булочек - он попросту не выращивается в России. А зимой в «Макдоналдсе» используют салат, поставляемый из-за рубежа. Булочки для бургеров выпекает одна из московских пекарен. В сети ресторанов быстрого питания они поступают в замороженном виде, предварительно выпеченные, охлажденные и разрезанные на специальном аппарате.
Мясо в «Макдоналдс» поставляют две крупные российские компании. Для производства котлет используют лопаточную часть и шейку. Мясные полуфабрикаты также поступают в замороженном виде. Фруктовые и овощные снеки, салат «Айсберг» для сандвичей, салатные миксы, а также резаный лук тоже поставляют российские компании. Маринованные огурчики используются трех сортов: сатина, криспина и делпина. Также для приготовления бургеров используется плавленый сыр «чеддер».
К слову, Александр Меркулов уже на протяжении 26 лет сотрудничает с сетью ресторанов быстрого питания. В его обязанности входит оценка качества поставляемых продуктов как в виде готовых блюд, так и отдельных ингредиентов. А на вопрос, ест ли он сам продукцию «Макдоналдс», ответил прямо: «Да, почти каждый день».
Однако противники фастфуда утверждают, что чрезмерное увлечение такой едой грозит серьезными заболеваниями, такими как как ожирение, диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы. Это подтверждают и некоторые медики. Кроме того, наверное, уже ни для кого не секрет, что «быстрая еда» нравится нам еще и из-за того, что в нее добавляют усилители вкуса. Именно они и вызывают желание снова и снова покупать фастфуд.
Каждый раз в нескончаемых спорах о вреде и пользе быстрого перекуса стороны приводят веские аргументы в пользу своей позиции, подтверждая их лабораторными исследованиями. Но истина так и не рождается. Можно сказать, что эти споры будут вечны. А кому и что есть - каждый будет решать сам.
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