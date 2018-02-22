Газон для стадиона «Самара Арена» выращивают в Германии

Об этом сообщила главный консультант департамента информационной политики областного правительства Анна Ситник.



«Пирог» поля «Самара Арены» состоит из шести слоев, которые уходят вглубь больше чем на метр. В его составе ОПГС, геотекстиль, несколько слоев щебня, песок, плодородный слой и сам рулонный газон.



Газон для стадиона выращивают в Германии. В Самару его привезут в марте непосредственно перед укладкой.