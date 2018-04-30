Газон "Самара Арены" выдержал нагрузку во время тестового матча

В воскресенье, 6 мая, "Крылья Советов" сыграют последний домашний матч этого сезона в ФНЛ. На "Самара Арене" они примут краснодарскую "Кубань".Это будет второй тестовый матч для нового стадиона. На него придут 45 тысяч зрителей. Все билеты уже проданы.Напомним, что первый тестовый матч на "Самара Арене" состоялся в субботу, 28 апреля. Стадион был заполнен на треть. "Крылья Советов" обыграли воронежский "Факел" со счетом 2:1.Как сообщили sgpress.ru в облправительстве, во время тестового матча газон выдержал нагрузку. До следующей игры на поле "Самара Арены" будет проводиться комплекс мероприятий, способствующих росту и укреплению газона.