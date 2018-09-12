Газон «Металлурга» раздадут болельщикам «Крыльев»

В четверг, 13 сентября, в 17.00 на главном поле стадиона «Металлург» болельщики и ветераны «Крыльев Советов» сыграют в футбол.Клуб также даст болельщикам возможность забрать с собой кусочки газона на память. Дело в том, что в ближайшие дни начнется реконструкция основного поля стадиона и газон заменят на синтетическое покрытие.Вход для для зрителей свободный.Заявки для участия в матче за команду болельщиков принимаются до 22.00 12 сентября по телефону: +7 917 940-06-23, говорится в пресс-службе «Крыльев».