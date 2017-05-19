Газеты Великобритании написали об астрономе из Самарской области

«Все началось с того, что мне написала журналистка из новостного агентства и попросила разрешение на использование моих работ для сайтов Великобритании. Я, конечно же, согласился», – написал Самир Шафики на своей личной странице «ВКонтакте».Зарубежные новостные ленты The Sun и Daily mail написали о работах сызранца, на которых он запечатлел в телескоп панораму Млечного пути. Чтобы создать такую подробную фотографию, Самиру пришлось сделать более 110 кадров.«Эти невероятные снимки были сделаны в горах Чекалино, в России, так как вдали от города намного меньше искусственного света, - пишут английские агентства. - Съемка проходила почти всю ночь, но самая кропотливая работа была еще впереди. Самир провел более семи часов, «склеивая» вместе фотографии, чтобы создать панораму».Зарубежные сайты упомянули и о том, что сызранец также сфотографировал через телескоп галактику Андромеды и туманность Гантель.