Гарантийный ремонт дорог в Самаре завершат 1 мая

Как рассказал заместитель начальника отдела технадзора самарского МБУ «Дорожное хозяйство» Сергей Лим, в 2016 году департамент городского хозяйства и экологии заключил контракт с ООО «Автодоринжиниринг». Компания должны была отремонтировать проезжую часть улицы Ленинской «картами» свыше 100 погонных метров. Участок работ – от улицы Полевой до дома №3. Средства на обновление дороги тогда были выделены из федерального бюджета.Во время традиционного весеннего объезда гарантийных улиц, на Ленинской выявили несколько участков с поврежденным асфальтом. По этому поводу составили акт. Подрядчику направили письмо с требованием выполнения гарантийного ремонта. Его подрядная организация выполняет за свой счет.- Это стандартная процедура. Претензии по исполнению гарантийных обязательств мы направляем по каждому проблемному участку. И это не зависит от категории дороги и трафика. Конкретно на Ленинской подрядчик проведет фрезерование поврежденного покрытия. После этого участок очистят от пыли и грязи и зальют асфальтобетоном, - пояснил Сергей Лим.Запланированы работы как с литым асфальтобетоном, так и с горячим асфальтом. Помимо поврежденного дорожного покрытия подрядчик восстановит просевшие люки.Гарантийный ремонт дорог в Самаре планируют завершить до первого мая, по поручению главы города Елены Лапушкиной. Письмо с соответствующим требованием представители департамента городского хозяйства и экологии разослали всем подрядчикам. Гарантийные работы продолжаются. Их график может быть скорректирован в зависимости от погодных условий.