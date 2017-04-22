ГУ МВД: Мэрия согласовала проведение демонстрации в Самаре
Шествие разрешили провести на улице Ново-Садовой.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, в пятницу, 21 апреля в главк из администрации Самары поступила информация "о согласовании в установленном порядке публичного мероприятия в форме демонстрации 23.04.2017 с 13-00 до 16-00 часов от ДК "Современник" по тротуару четной стороны улицы Ново-Садовой до площадки у Загородного парка, с соблюдением правил дорожного движения при пересечении проезжей части и без перекрытия движения по улице Ново-Садовой."
Правоохранители разработали план обеспечения общественного порядка в период проведения указанного мероприятия.
Самарская полиция просит жителей и гостей областной столицы воздержаться от участия в несогласованных в установленном порядке мероприятиях и напоминает об ответственности за нарушение действующего законодательства, говорится в сообщенииведомства.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, в пятницу, 21 апреля в главк из администрации Самары поступила информация "о согласовании в установленном порядке публичного мероприятия в форме демонстрации 23.04.2017 с 13-00 до 16-00 часов от ДК "Современник" по тротуару четной стороны улицы Ново-Садовой до площадки у Загородного парка, с соблюдением правил дорожного движения при пересечении проезжей части и без перекрытия движения по улице Ново-Садовой."
Правоохранители разработали план обеспечения общественного порядка в период проведения указанного мероприятия.
Самарская полиция просит жителей и гостей областной столицы воздержаться от участия в несогласованных в установленном порядке мероприятиях и напоминает об ответственности за нарушение действующего законодательства, говорится в сообщенииведомства.
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