ГУ МВД: Мэрия согласовала проведение демонстрации в Самаре

Шествие разрешили провести на улице Ново-Садовой.Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, в пятницу, 21 апреля в главк из администрации Самары поступила информация "о согласовании в установленном порядке публичного мероприятия в форме демонстрации 23.04.2017 с 13-00 до 16-00 часов от ДК "Современник" по тротуару четной стороны улицы Ново-Садовой до площадки у Загородного парка, с соблюдением правил дорожного движения при пересечении проезжей части и без перекрытия движения по улице Ново-Садовой."Правоохранители разработали план обеспечения общественного порядка в период проведения указанного мероприятия.Самарская полиция просит жителей и гостей областной столицы воздержаться от участия в несогласованных в установленном порядке мероприятиях и напоминает об ответственности за нарушение действующего законодательства, говорится в сообщенииведомства.