«GM-АвтоВАЗ» отзывает почти три тысячи Chevrolet Niva
Это связано с возможностью проявления дефекта «негерметичности топливного бака» на автомобилях.
Как сообщает пресс-служба предприятия «GM-АвтоВАЗ», производящего автомобили, отзывная кампания коснётся 2,7 тысячи моделей, произведённых в период с 1 по 28 ноября прошлого года. Владельцы автомобилей с указанными в перечне VIN-номерами будут проинформированы персонально официальным письмом и по телефону. Также клиенты могут сверить VIN-номера своих автомобилей с опубликованным перечнем самостоятельно и обратиться к официальному дилеру для замены топливного бака. Перечень VIN-номеров можно посмотреть здесь.
Сообщается, что все работы будут произведены бесплатно и в соответствии с техническими рекомендациями предприятия.
Как сообщает пресс-служба предприятия «GM-АвтоВАЗ», производящего автомобили, отзывная кампания коснётся 2,7 тысячи моделей, произведённых в период с 1 по 28 ноября прошлого года. Владельцы автомобилей с указанными в перечне VIN-номерами будут проинформированы персонально официальным письмом и по телефону. Также клиенты могут сверить VIN-номера своих автомобилей с опубликованным перечнем самостоятельно и обратиться к официальному дилеру для замены топливного бака. Перечень VIN-номеров можно посмотреть здесь.
Сообщается, что все работы будут произведены бесплатно и в соответствии с техническими рекомендациями предприятия.
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