ГИБДД: при обмене водительских прав сдавать теорию не нужно

Эта инициатива была выдвинута Союзом автошкол и вызвала широкий резонанс в средствах массовой информации.Региональная Госавтоинспекция разъясняет, что процедура замены водительских удостоверений не менялась, и никаких изменений в ней не предвидится. В соответствии с постановлением федерального правительства, водительское удостоверение выдается сроком на 10 лет. По истечении срока действия водительского удостоверения выдача российского национального водительского удостоверения взамен ранее выданного производится без сдачи экзаменов.Провести замену водительского удостоверения можно, записавшись через Единый портал госуслуг в МРЭО (имеется преимущество - скидка 30% при оплате государственной пошлины); обратившись в МРЭО лично либо обратившись в МФЦ. При себе нужно иметь заявление, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, медицинское заключение, водительское удостоверение, квитанцию об уплате госпошлины.