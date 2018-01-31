ГИБДД: при обмене водительских прав сдавать теорию не нужно
Ранее в ряде СМИ была опубликована информация о том, что в России планируется введение процедуры сдачи теоретического экзамена при замене водительского удостоверения по истечении срока его действия.
Эта инициатива была выдвинута Союзом автошкол и вызвала широкий резонанс в средствах массовой информации.
Региональная Госавтоинспекция разъясняет, что процедура замены водительских удостоверений не менялась, и никаких изменений в ней не предвидится. В соответствии с постановлением федерального правительства, водительское удостоверение выдается сроком на 10 лет. По истечении срока действия водительского удостоверения выдача российского национального водительского удостоверения взамен ранее выданного производится без сдачи экзаменов.
Провести замену водительского удостоверения можно, записавшись через Единый портал госуслуг в МРЭО (имеется преимущество - скидка 30% при оплате государственной пошлины); обратившись в МРЭО лично либо обратившись в МФЦ. При себе нужно иметь заявление, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, медицинское заключение, водительское удостоверение, квитанцию об уплате госпошлины.
Эта инициатива была выдвинута Союзом автошкол и вызвала широкий резонанс в средствах массовой информации.
Региональная Госавтоинспекция разъясняет, что процедура замены водительских удостоверений не менялась, и никаких изменений в ней не предвидится. В соответствии с постановлением федерального правительства, водительское удостоверение выдается сроком на 10 лет. По истечении срока действия водительского удостоверения выдача российского национального водительского удостоверения взамен ранее выданного производится без сдачи экзаменов.
Провести замену водительского удостоверения можно, записавшись через Единый портал госуслуг в МРЭО (имеется преимущество - скидка 30% при оплате государственной пошлины); обратившись в МРЭО лично либо обратившись в МФЦ. При себе нужно иметь заявление, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, медицинское заключение, водительское удостоверение, квитанцию об уплате госпошлины.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Лента новостей
31 января 2018
272
31 января 2018
486
31 января 2018
243
31 января 2018
433
31 января 2018
180
31 января 2018
256
31 января 2018 , 18:13
149
Это семьи, в которых после 1 января этого года родился (или был усыновлен) первый ребенок. 20...
31 января 2018 , 14:30
185
Он был открыт в Куйбышеве в июне 1941 года и находился на улице Степана Разина, 126. В этом...
31 января 2018 , 13:34
272
До главного спортивного события Самарской области – Чемпионата мира по футболу 2018 года...
31 января 2018 , 13:29
486
Во вторник, 30 января, в Самаре прошло заседание совета общественной палаты города, главной...
31 января 2018 , 12:06
243
Обслуживание этих воздушных лайнеров стало возможно после открытия в декабре после реконструкции...
31 января 2018 , 11:34
433
Ранее в ряде СМИ была опубликована информация о том, что в России планируется введение...
31 января 2018 , 11:16
214
Оформить билеты по акции можно на верхние места купейных вагонов поездов отправлением с 22 по 25...
31 января 2018 , 11:10
217
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении трех членов ОПГ. В зависимости...
31 января 2018 , 10:50
180
Международное рейтинговое агентство Moodys Investors Service Ltd. улучшило прогноз кредитного...
31 января 2018 , 10:43
256
Ранее не судимый 29-летний самарец действовал по отработанной схеме.
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
8 января 2018
3298
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
6 января 2018
3027
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
4 января 2018
2962
1
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
27 января 2018
2299
ДТП произошло в пятницу, 26 января, примерно в 20:30.
5 января 2018
2047
В июле все сладкоежки мира отмечают День шоколада. В честь этого вкусного праздника...
8 января 2018
3298
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
6 января 2018
3027
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
4 января 2018
2962
1
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
5 января 2018
2047
В июле все сладкоежки мира отмечают День шоколада. В честь этого вкусного праздника...
5 января 2018
1850
Читаем полезные советы и учим играть чадо на новогодних каникулах.