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ГИБДД: В Самаре за один рейс водитель нарушает ПДД в среднем 14 раз

Таковы данные оперативно-профилактической акции «Автобус», которая проводится в нашем городе с 11 по 23 апреля.

Самарская Госавтоинспекция обращает особое внимание на работу общественного транспорта, в частности коммерческого. Ведь от состояния подвижного состава,
того, как водители соблюдают правила, ведут себя на дорогах, зависят здоровье и жизнь пассажиров.

...Раннее утро на улице Победы. Только за один час за перегруз было остановлено десять автобусов. Тесных «газелей» у коммерческих перевозчиков практически не осталось. Транспортные компании предпочитают выпускать на линию более вместительные автобусы - так выгоднее. Но чтобы заработать, водители все равно берут пассажиров больше, чем положено.

Как правило, автобусам Hyundai County, Peugeot и Ford Transit разрешено принять «на борт» максимум 22 человека. Стоя могут ехать всего четверо. Часто, чтобы скрыть реальное количество пассажиров, то, что происходит внутри салона, боковые стекла сильно тонируют - закрывают черной пленкой. Но это не спасает. Сотрудники ГИБДД могут остановить автобус, открыть дверь и заглянуть внутрь.

Ежедневно проходят скрытые патрулирования. Один сотрудник в гражданской форме находится в салоне как пассажир и фиксирует все, что происходит: есть ли перегруз, разговаривает ли водитель по телефону. Другой - на машине следует за этим автобусом и снимает на видео движение по маршруту. Здесь-то и выявляются нарушения правил маневрирования, остановки, стоянки, проезд на запрещающий сигнал светофора.

- За один рейс автобуса выявляется 13-14 нарушений правил дорожного движения со стороны водителя, - рассказал начальник отделения технического надзора ОГИБДД Управления МВД России по Самаре, майор полиции Мурат Султангалиев. - Эта мера действенная. Водитель, который однажды «попал» на суммарный штраф, потом ведет себя дисциплинированнее и старается больше не нарушать. Штрафы, налагаемые на шоферов общественного транспорта, в среднем составляют 500-3000 рублей.

Инспекторы ДПС проверяли и документы, которые позволяют перевозить пассажиров, и техническое состояние автобусов. Например, у «ПАЗа» двигавшегося по маршруту №217, просрочен техосмотр. Теперь должностное лицо, выпустившее машину на линию, будет привлечено к административной ответственности.

- Я работаю на автобусах двенадцатый год, - рассказал водитель с маршрута №124 Анатолий. - Инспекторы периодически останавливают, штрафуют, и за перегруз тоже. Но я стараюсь пассажиров сверх нормы не брать. Себе дороже. Штраф - 500 рублей из своего кармана. Эти деньги тяжело заработать.

Справка «СГ»
В первом квартале 2017 года произошло 10 ДТП с участием пассажирского транспорта, что на два случая больше, чем в аналогичном периоде 2016-го. С начала текущего года зафиксировано 3254 нарушения со стороны водителей общественного транспорта. Из них за перегруз составлен 261 протокол. С 11 по 17 апреля во время операции «Автобус» выявлено 298 нарушений, в 26 случаях - «лишние» пассажиры.
Дата: 20 апреля 2017 , 12:08
131
Автор текста: Ева Нестерова
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