Футбольный фанат из Самары воевал на стороне "Правого сектора" на Украине
Во вторник, 6 июня, Советский районный суд заочно признал молодого человека виновным в наемничестве и приговорил его к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима.
Как сообщает пресс-служба УФСБ по Самарской области, 23-летний парень был приверженцем праворадикальной идеологии и участником одной из самарских фанатских группировок, входящих в состав «Движения футбольных хулиганов».
24 февраля 2014 года он выехал на Украину, где вступил в экстремистское объединение «Правый сектор». С 3 мая 2014 года он был бойцом батальона «Азов» при МВД Украины и участвовал в боевых действиях на юго-востоке Украины.
21 августа 2014 года в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по факту участия в качестве наемника в вооруженном конфликте. Вскоре информация об участии самарца в боевых действиях на территории Украины за денежное вознаграждение была доказана.
Как сообщает пресс-служба УФСБ по Самарской области, 23-летний парень был приверженцем праворадикальной идеологии и участником одной из самарских фанатских группировок, входящих в состав «Движения футбольных хулиганов».
24 февраля 2014 года он выехал на Украину, где вступил в экстремистское объединение «Правый сектор». С 3 мая 2014 года он был бойцом батальона «Азов» при МВД Украины и участвовал в боевых действиях на юго-востоке Украины.
21 августа 2014 года в отношении молодого человека возбудили уголовное дело по факту участия в качестве наемника в вооруженном конфликте. Вскоре информация об участии самарца в боевых действиях на территории Украины за денежное вознаграждение была доказана.
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