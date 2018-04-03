Футбольный Кубок мира привезут в Самару спецрейсом из Екатеринбурга

Он будет находиться в нашем городе 13 и 14 мая.



В Самару спецрейсом из Екатеринбурга на брендированном самолете привезут кубок мира ФИФА. Он будет находиться в нашем городе 13 и 14 мая. В эти дни на площади Куйбышева проведут праздничные мероприятия, в которых будут участвовать послы ЧМ-2018 от Самары и кто-то из мировых легенд футбола. Имя футболиста пока не разглашается. Где еще в Самаре представят Кубок мира, также пока держится в тайне.