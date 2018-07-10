Футбольные манежи на Московском шоссе откроют к началу сентября

На пересечении Московского шоссе и улицы Революционной обустраивается спортивный комплекс. Это будут два крытых манежа, в каждом из которых обустроят по два мини-футбольных поля размерами 20х40 метров с искусственным газоном.Как рассказал sgpress.ru директор ООО «РФЛ» Алексей Киселев, сейчас на одном из манежей натягивают верхний и внутренний слой тента. В течение двух недель появится крыша и у второго манежа. Чуть позже будет уложен газон, а между корпусами установят раздевалки. Также уже выполнено благоустройство территории со стороны Революционной.К началу сентября в манежах можно будет играть в футбол. Здесь будут заниматься дети. Поля также смогут арендовать взрослые корпоративные и любительские команды.