Футбольное поле на стадионе «Самара Арена» будет гибридным

Как сообщает пресс-служба областного правительства, футбольное поле стадиона сформируют инновационным методом укрепления газона: после посева и врастания газона на специально привезенной технике будет выполнена прошивка всего покрытия поля полимерными нитями. Такое поле называется гибридным. Оно отвечает всем требованиям FIFA, и позволит не только улучшить внешний вид газона, но и повысить его износостойкость.